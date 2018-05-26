"جبل علي" يفوز بجائزة أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط

الشارقة 24 – وام:

فاز ميناء جبل علي التابع لـ"موانئ دبي العالمية-الإمارات"، بجائزة أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط للعام الـ24 على التوالي .

ويعد فوز ميناء جبل علي بهذه الجائزة المرموقة، والتي أعلن عنها في حفل توزيع جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية في شنغهاي، إنجازاً غير مسبوق في تاريخ جوائز الشحن والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية.

وتسلم الجائزة مسؤولو "موانئ دبي العالمية"، بحضور أكبر الجهات الفاعلة في مجال النقل البحري وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والتجارة.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية": إن الفوز بهذه الجائزة يعد تأكيداً على التزامنا تجاه عملائنا وموظفينا وشركائنا في تقديم خدمات عالمية المستوى، وسنواصل البناء على ذلك عبر اتباع نهج "العميل أولاً" في أعمالنا، مشيراً إلى أن استراتيجية موانئ دبي العالمية، تستند إلى ابتكار خدمات رائدة، وتوسيع رأس المال المعرفي والاستثمار في تقنيات جديدة التي تجعل من التجارة عملية أسهل وأفضل.