"غرفة الشارقة" تشيد بإطلاق منظومتي "التأشيرات" وتملك الأجانب

الشارقة 24:

أشاد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بإطلاق مجلس الوزراء منظومة تأشيرات الدخول المتكاملة لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وإصدار النظام الجديد لتملك الأجانب الذي يسمح للمستثمرين العالميين بتملك الشركات في الدولة بنسبة 100% اعتباراً من نهاية العام الجاري.

ورفع مجلس إدارة غرفة الشارقة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بحلول هذه المناسبة المباركة، سائلاً الله العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الحكيمة بموفور الصحة والعافية والعمر المديد، وعلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها بالخير واليُمن والبركات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس لمجلس إدارة غرفة الشارقة، بدورته السادسة عشرة، الذي عقد الأربعاء برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول للرئيس، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني للرئيس، وأعضاء المجلس إضافة إلى مساعدي المدير العام.

وأشاد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس الغرفة، بإطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول، منوهاً سعادته بأن المنظومة الجديدة من شأنها أن تسهم في استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وأكد العويس أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة، والسماح للمستثمرين العالميين بتملك 100% من المنشآت، سيكون له دور كبير في جذب أصحاب الأموال للاستثمار في الدولة، في ظل ما تتمتع به الإمارات من بُنية تحتية متطورة، ومناخ استثماري ملائم يتميز بالاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع وجود أرضية قانونية وتشريعية تتسم بالوضوح والشفافية، بالإضافة إلى الثقة المتزايدة في المؤسسات المالية والقطاع المصرفي، وإنشاء المناطق الحرة، وزيادة فعالية قطاع الخدمات وإعادة التصدير.

واعتبر سعادته أن منح المستثمرين والطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي تأشيرة إقامة تصل إلى 10 سنوات، من شأنه أن يسهم في استقطاب الكثير من المستثمرين الجدد، في ظل ما توفره الدولة من خيارات متنوعة لمرافق تأسيس الأعمال، فضلاً عن تحولها إلى موطن للعلماء والمبدعين، والاستفادة من طاقاتهم، وطاقات الشباب العربي الذي كشف الاستطلاع الأخير "لرأي الشباب العربي" عن أن الإمارات هي الوجهة المفضلة للعيش والعمل عالمياً.

وأشاد مجلس إدارة الغرفة، بمكرمة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، بصرف راتب شهر أساسي قبل عيد الفطر، لكافة موظفي الحكومة، ومتقاعديها من مدنيين وعسكريين، ولكافة المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي، احتفاءً بـ "مئوية زايد"، التي تصادف في شهر مايو الجاري، وبتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بصرف راتب شهر أساسي قبل عيد الفطر لكافة موظفي حكومة الشارقة ومتقاعديها، وصرف إعانة للمستفيدين من دائرة الخدمات الاجتماعية، احتفاء بهذه المناسبة الإماراتية التاريخية.

وأكد المجلس على ضرورة وأهمية الاستمرار بتوفير الحوافز والتشجيع والمساندة للكوادر البشرية العاملة في الغرفة والمؤسسات التابعة لها والحرص الدائم على تطوير وتحسين بيئة العمل للارتقاء بالأداء الوظيفي والمؤسسي إلى أفضل المستويات.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على عدد من الأنظمة الداعمة من بينها نظام "جائزة الغرفة للأداء المتميز"، وتعديلاته المقترحة، وبرنامج "العمل عن بعد" ونظام "الدوام المرن"، كما اعتمد المجلس جدول أعمال اجتماعه السابق، وبحث عدداً من المقترحات ذات العلاقة بتطوير سير العمل بالغرفة.