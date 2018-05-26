وفد "الاقتصاد" يشارك في اجتماع "منظمة السياحة العالمية"

الشارقة 24:

شاركت دولة الإمارات العربية في أعمال الاجتماع الـ 108 للمجلس التنفيذي لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في مدينة سان سبستيان بإسبانيا، خلال الفترة من 23 حتى 25 من مايو الحالي.

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع سعادة محمد خميس المهيري، وكيل وزارة ومستشار وزير الاقتصاد لشؤون السياحة، والذي تقلد مؤخراً منصب مستشاراً خاصاً للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.

ناقش الاجتماع الملفات الحيوية المتعلقة بسبل تطوير وتنمية قطاع السياحة العالمي، حيث ضم جدول الأعمال مناقشة ميزانية منظمة السياحة العالمية وهيكلها التنظيمي، مع استعراض العديد من التقارير الخاصة بأداء برامج العمل بالمنظمة من بينها برنامج الإحصاءات السياحية والحساب الفرعي، وكذاك برنامج التنافسية السياحية والاستدامة، وتم عرض مشاريع المنظمة فيما يخص إنشاء أكاديميات تدريبية إقليمية للمنظمة، وكذلك توجه المنظمة نحو التركيز على الابتكار والتحول السياحي في الفترة المقبلة.

قال سعادة محمد خميس المهيري، إن قطاع السياحة يشكل ركيزة أساسية من ركائز النمو لاقتصادات دول العالم، مشيراً إلى أن منظمة السياحة العالمية تلعب دور رئيسي في تطوير السياسات والتنسيق بين الدول وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في العمل السياحي، وتسهيل الحركة السياحية العالمية في إطار معايير ومؤشرات التنافسية السياحية العالمية.

وأضاف أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقة تعاون وطيدة مع منظمة السياحة العالمية، تشمل تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتطوير هذا القطاع الحيوي واستدامة نموه في الدولة، والتي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تولي الدولة رئاسة لجنة الشرق الأوسط خلال الدورة الحالية، وهي إحدى اللجان الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية.

وأوضح أن المساهمة الإجمالية لقطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي العالمي بلغت حوالي 10.4 % "بما يعادل 8272.3 مليار دولار" خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بنسبة 4 % خلال عام الجاري.

كما بلغ إنفاق المسافرين خلال العام نفسه 1.49 تريليون دولار بما يمثل 6.5% من إجمالي الصادرات بالعالم، وإلى ذلك استحوذت على ما نسبته 9.9 % من إجمالي سوق العمل بالعالم بما يقدر بـ 313.2 مليون فرصة عمل.

وعلى صعيد دولة الإمارات، بلغت نسبة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 11.3% خلال عام 2017، بما يعادل 154.1 مليار درهم، وهي نسبة مرشحة للزيادة خلال الأعوام المقبلة بنسب نمو متوقعة في حدود 4.9 % خلال عام 2018.