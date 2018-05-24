الأخضر يلون بورصتي دبي وعُمان الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.26% لتقفل عند مستوى 2654.46 نقطة، وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات.

وفي المقابل، تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 8037.81 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها، بينما بقيت السوق الكويتية في مسارها الهابط بنسبة 0.64% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4731.35 نقطة، في حين تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1362.13 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، بينما ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.17% في ظل أداء إيجابي للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4564.45 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2110.21 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2954.46 0.26% السعودية 8037.81 0.02% سالب الكويت 4731.35 0.64% سالب البحرين 1263.13 0.31% سالب عمان 4564.45 0.17% الأردن 2110.21 0.14% سالب



سوق دبي ترتفع بدعم من غالبية الأسهم والقطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة الخميس، بعد تراجعها الأربعاء لجني الأرباح، وجاء الارتفاع بدعم من ارتفاعات حذرة لغالبية الأسهم والقطاعات، وفي ظل سيولة متواضعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 2954.46 نقطة مرتفعاً بواقع 7.79 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 320.5 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون درهم نفذت من خلال 4039 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة القطاعات عدا تراجع نسبته 0.21% لقطاع الاتصالات، وتصدر السلع القطاعات المرتفعة بمكاسب نسبتها 3.12% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.74%.

وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.75% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم، تلاه سهم الأثمار بنسبة 13.32% وصولاً إلى سعر 0.434 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الاتحاد العقارية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.05% وصولاً إلى سعر 0.812 درهم، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 2.04% وصولاً إلى سعر 1.44 درهم، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.5 مليون سهم، تلاه سهم دي إكس بي بواقع 21 مليون سهم، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 37.5 مليون درهم، تلاه سهم دريك أند سكل بواقع 22.5 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل تراجعها الطفيف

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8037.81 نقطة خاسراً بواقع 1.24 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 142 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 119 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.33%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.35%، وفي المقابل ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.62%، تلاه قطاع الإعلام بنسبة 2.18%.

وسجل سعر سهم سبسكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.87% وصولاً إلى سعر 15.08 ريال، تلاه سهم بانك بنسبة 4.63% وصولاً إلى سعر 41.85 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.90% وصولاً إلى سعر 28.45 ريال، تلاه سهم دار الأركان بنسبة 5.03% وصولاً إلى سعر 11.34 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.8 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 13.1 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 425.7 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 404.8 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل هبوطها وسط تعاملات حذرة

بقيت السوق الكويتية في مسارها الهابط خلال تعاملات جلسة الخميس، وذلك مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 30.54 نقطة أو ما نسبته 0.64% ليقفل عند مستوى 4731.35 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 63.2 مليون سهم بقيمة 12.1 مليون دينار نفذت من خلال 2765 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.48%، في المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.73%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.44%.

وسجل سعر سهم الأثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.48% وصولاً إلى سعر 0.335 دينار، تلاه سهم وطنية بنسبة 7.84% وصولاً إلى سعر 0.110 دينار، في المقابل سجل سعر سهم وربة تعليمية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.65% وصولاً إلى سعر 0.314 دينار، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.3 ألف سهم، تلاه سهم بيتك بواقع 8 ملايين سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.1 مليون دينار، تلاه سهم هيومن سوفت بواقع 1.6 مليون دينار.

السوق البحرينية تتراجع بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات الخميس، بضغط من قطاعي الاستثمار والبنوك، ووسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.91 نقطة أو ما نسبته 0.31% ليقفل عند مستوى 1263.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.35 مليون سهم بقيمة 469.26 ألف دينار، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 3 شركات واستقرار البقية.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 7.09 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات دون تغير.

وارتفع سعر سهم شركة الأثمار القابضة بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 0.110 دينار، في المقابل تراجع سعر سهم جي أف أتش بنسبة 2.65% وصولاً إلى سعر 0.380 دينار، تلاه سهم البحرين والكويت بنسبة 1.35% وصولاً إلى سعر 0.44 دينار، تلاه سهم البنك الأهلي بنسبة 0.84% وصولاً إلى سعر 0.590 دينار.

ارتفاع محدود للسوق العمانية بدعم من القطاع المالي

حققت السوق العمانية مكاسب متواضعة خلال تعاملات الخميس، بدعم من القطاع المالي في جلسة أغلقت أغلب أسهم السوق فيها على حياد، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.75 نقطة وبنسبة 0.17% ليقفل عند مستوى 4564.45 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.9 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون درهم نفذت من خلال 358 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 31 شركة.

وسجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.90% وصولاً إلى سعر 0.080 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بنسبة 2.03% وصولاً إلى سعر 0.151 ريال، واحتل سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بواقع 9.57% وصولاً إلى سعر 0.378 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات بنسبة 3.13% وصولاً إلى سعر 0.124 ريال، واحتل سهم نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة بواقع 2.2 مليون سهم، واحتل سهم جلفار للهندسة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 238 ألف ريال، تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 229.9 ألف ريال.

تراجع آخر السوق الأردنية بضغط من قطاعاتها الثلاثة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات الخميس، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.60% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2110.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 8.1 مليون دينار، نفذت من خلال 2259 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 33 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.14%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05%.