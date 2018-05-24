"التعاون" يناقش طلبات دول أجنبية لعقد اتفاقيات تجارة حرة

الشارقة 24 – وام:

عقد الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون، اجتماعه الـ 78 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الخميس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات حول مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وطلبات بعض الدول الأجنبية فيما يتعلق بعقد اتفاقيات تجارة حرة مع دول المجلس.

كما بحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آليات وأهداف التفاوض، وجاهزية الدول للمفاوضات ومراجعة العديد من الموضوعات في متابعة الاتفاقيات المبرمة مع رابطة دول التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" وسنغافورة.