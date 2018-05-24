خلال اجتماع في الرياض

"التعاون" يناقش طلبات دول أجنبية لعقد اتفاقيات تجارة حرة

  • الخميس 24, مايو 2018 في 5:52 م
ناقش الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون، خلال اجتماعه الـ 78 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، اليوم الخميس، عدداً من الموضوعات حول مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
الشارقة 24 – وام:
 
عقد الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون، اجتماعه الـ 78 بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض اليوم الخميس.
 
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات حول مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية، وطلبات بعض الدول الأجنبية فيما يتعلق بعقد اتفاقيات تجارة حرة مع دول المجلس.
 
كما بحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آليات وأهداف التفاوض، وجاهزية الدول للمفاوضات ومراجعة العديد من الموضوعات في متابعة الاتفاقيات المبرمة مع رابطة دول التجارة الحرة الأوروبية "إفتا" وسنغافورة.