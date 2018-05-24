326.4 مليار درهم رصيد "المركزي" من العملات الأجنبية

الشارقة 24 – وام:

وفقاً للإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، بلغ رصيد المصرف من العملات الأجنبية ما يعادل 326.4 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، بنمو نسبته 2.8% مقارنة مع 317.44 مليار درهم في الشهر نفسه من العام 2017.

وجاءت الزيادة المسجلة في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 170.4 مليار درهم في أبريل من العام 2017 إلى 255.52 مليار درهم نهاية شهر ابريل من العام الجاري.

وعلى صعيد رصيد المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، فقد انخفضت من 140.8 مليار درهم تقريباً في أبريل من 2017 إلى 55.18 مليار درهم في نهاية ابريل من العام 2018، فيما ارتفع رصيد بند أصول أجنبية أخرى من 6.22 درهم إلى 15.7 مليار درهم في فترة المقارنة ذاتها.