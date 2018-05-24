اهتمام عالمي بتقديم المناقصات لاستكشاف النفط والغاز في رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت هيئة رأس الخيمة للبترول، عن اهتمام العديد من الشركات في العالم لتقديم مناقصات لاستكشاف النفط والغاز في رأس الخيمة.

وقالت إن هذا الاهتمام يرجع إلى عدة عوامل أبرزها تأكيد وجود مواد هيدروكربونية في المنطقة، وتنوع خيارات التنقيب، والبنية التحتية المتوفرة، والخطط التجارية، وشروط الإنتاج المتميزة، إلى جانب وجود فريق من الخبراء الدوليين الذين يعملون على الأرض.

وكانت حكومة رأس الخيمة قد أطلقت في مستهل شهر أبريل "جولة التراخيص النفطية" لعام 2018، وذلك بهدف استقطاب الشركات الإقليمية والدولية الراغبة بتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات.

وأبدت العديد من الشركات رغبتها بتقديم طلب المناقصات مستفيدة من غرف البيانات التي وفرتها "غاز رأس الخيمة" شركة النفط والغاز في رأس الخيمة، في كل من الإمارات والمملكة المتحدة.

وتعد هيئة رأس الخيمة للبترول، التي تأسست مؤخراً، الجهة المسؤولة عن جولة التراخيص.

وقال نيشانت ديغي، الرئيس التنفيذي في هيئة رأس الخيمة للبترول، والرئيس التنفيذي لهيئة غاز رأس الخيمة، "نجحت جولة التراخيص باستقطاب اهتمام كبير، كما استجابت العديد من الشركات العالمية التي ترغب بالبحث في المواقع التي تتوفر فيها فرص استكشاف النفط والغاز في رأس الخيمة".

وتغطي جولة التراخيص سبعة مواقع تشمل جميع أرجاء إمارة رأس الخيمة تقريباً، كما تتضمن أربعة مواقع بحرية وثلاثة برية، وستبقى العمليات متاحة للشركات الراغبة بتقديم الطلبات حتى وقت لاحق من هذا العام، ويعني ذلك أنه ما يزال بإمكان الشركات التسجيل من أجل الفوز بعقود أعمال التنقيب.

وتتميز رأس الخيمة بوجود العديد من حقول النفط والغاز الكبيرة من حولها، الأمر الذي يؤدي الى تعدد أنظمة التنقيب، وتتوفر فرص الاستكشاف المتعددة سواء بأسلوب المصائد البنيوية أو الطبقية.

وسيكون لعملية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد التي تغطي مساحة 2200 كم مربع، وتنفذ في 2018، دور هام في توفير معلومات وافية وشاملة عن المناطق وأساليب التنقيب المتاحة وفرص استكشاف النفط في إمارة رأس الخيمة.

وستساهم عملية المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد التي تعتمد على أحدث التقنيات المتوفرة في خفض الوقت المخصص للتنقيب بشكل كبير.

وقد عملت الهيئة على إعداد غرف للبيانات في كل من رأس الخيمة ولندن لمعرفة كافة المعلومات المتوفرة، حيث بدأت العديد من الشركات بالحضور والاطلاع على البيانات الهائلة المتوفرة.

كما يمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية المتاحة في صناعة النفط، والتي تشمل الأنابيب ومصانع التكرير، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وسيتم الحفاظ على الحقوق النفطية من خلال اتفاقية جديدة للاستكشاف والإنتاج.