"المركزي التركي" يوقف مؤقتاً تهاوي الليرة إلى مستويات تاريخية

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء، رفع معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة، لتعزيز الليرة التي تهاوت إلى مستويات تاريخية مقابل الدولار.



وقال البنك، عقب اجتماع طارئ للجنته للسياسة النقدية، إنه رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة من 13.5% إلى 16.5%، وخسرت الليرة التركية سابقاً 3.5% من قيمتها، مقابل الدولار، إلا أنها كسبت 2.1% من قيمتها، فور إعلان البنك قراره، بحيث سجل سعرها 4.55 للدولار.



وأضاف البنك في بيان أن "المستويات المرتفعة الحالية للتضخم وتوقعات التضخم المرتفعة لا تزال تشكل مخاطر على عملية التسعير، لذلك قررت اللجنة تطبيق تشدد نقدي قوي لدعم استقرار السعر".



وبلغ معدل التضخم في تركيا 10.85% في إبريل الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، كما واصل الاقتصاد تدهوره بسبب مخاوف التضخم رغم النمو الجيد.



وأكد البنك أنه سيواصل استخدام "جميع الأدوات" اللازمة لتحقيق استقرار سعر الليرة، وأكد أنه "سيتم مواصلة اتخاذ موقف متشدد في السياسة النقدية حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير".



وفي وقت سابق يوم الأربعاء، تسارع تدهور الليرة التركية مقابل الدولار، في أسوأ توقيت للرئيس رجب طيب أردوغان، في وسط الحملة لانتخابات يونيو المقبل، التي قد يشكل فيها تراجع الاقتصاد عاملاً حاسماً في خيار الناخبين.



وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد الأربعاء، فتم التداول بها بسعر 4.84 ليرة للدولار الواحد، بعدما خسرت أكثر من 3.5% من قيمتها خلال بضع ساعات.



وحذر جميل أحمد المحلل لدى شركة "إف إكس تي إم" "يبدو أنها مسألة وقت فقط"، قبل أن تتدنى الليرة التركية إلى مستوى "خمس ليرات للدولار الواحد"، معتبراً أن العملة الوطنية تسجل "هبوطاً حاداً".