الأحمر يُخيم على بورصات المنطقة باستثناء البحرينية الأربعاء

الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في تداولات جلسة الأربعاء، باستثناء البحرينية، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.89% لتقفل عند مستوى 2946.67 نقطة، وسط هبوط في أداء غالبية القطاعات.



كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام هبوطاً بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 8039.05 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها، بينما سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.72% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4718.45 نقطة، في حين ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1267.04 نقطة بضغط من قطاع الخدمات، وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.49% في ظل أداء سلبي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4556.7 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية هبوطاً بنسبة 0.60% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2113.23 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2946.67 0.89% سالب السعودية 8039.05 0.07% سالب الكويت 4718.45 0.72% سالب البحرين 1267.04 0.12% عمان 4556.70 0.49% سالب الأردن 2113.23 0.60% سالب

سوق دبي تتراجع بفعل جني الأرباح



تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة الأربعاء، تحت ضغوط البيع لجني الأرباح عقب المكاسب الأخيرة التي سجلتها السوق، نتيجة لانفتاح شهية المتعاملين على الشراء، مع القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 26.43 نقطة أو ما نسبته 0.89% ليقفل عند مستوى 2946.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 333.6 مليون سهم بقيمة 372.3 مليون درهم نفذت من خلال 3938 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.51%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، في المقابل تراجعت بقية قطاعات السوق وعلى رأسها القطاع العقاري مع هبوطه بنسبة 1.19%، تلاه قطاع الاستثمار وقطاع النقل بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%.



وسجل سعر سهم الرمز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.15% ليقفل عند سعر 1.46%، تلاه سهم دي إكس بي بنسبة 2.76% وصولاً إلى سعر 0.410 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 2.91% وصولاً إلى سعر 2.00 درهم، تلاه سهم اكتتاب بنسبة 2.81% وصولاً إلى سعر 0.311 درهم، واحتل سهم دريك أند سكل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 122.4 مليون سهم، تلاه سهم دي إكس بي بواقع 60.8 مليون سهم، كما احتل سهم دريك أند سكل المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 150.4 مليون سهم درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 32.3 مليون درهم.



تراجع طفيف في السوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات



سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8039.05 نقطة خاسراً بواقع 5.62 نقطة أو ما نسبته 0.07%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 137.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 80 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 99 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.56%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.93%، وارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.57%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.07%.



وسجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.60% وصولاً إلى سعر 11.46 ريال، تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 4.36% وصولاً إلى سعر 19.86 ريال، في المقابل سجل سعر سهم العالمية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.53% وصولاً إلى سعر 30.40 ريال، تلاه سهم دله الصحية بنسبة 3.87% وصولاً إلى سعر 95.10 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.9 مليون سهم، تلاه سهم كيان السعودية بواقع 11.5 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 469 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 265.4 مليون ريال.



السوق الكويتية تتراجع بضغط من غالبية القطاعات



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من غالبية قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام التعاملات عند مستوى 4718.45 نقطة خاسراً بواقع 34.38 نقطة أو ما نسبته 0.72%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 42.1 مليون سهم بقيمة 8.24 مليون دينار نفذت من خلال 1866 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، في المقابل سجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.82%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.95%.



وسجل سعر سهم المغاربية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.55% وصولاً إلى سعر 44 فلساً، تلاه سهم أهلي بنسبة 8.97% وصولاً إلى سعر 340 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم وربة التعليمية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 738 فلساً، تلاه سهم المعدات بنسبة 7.44% وصولاً إلى سعر 286 فلساً، واحتل سهم المغاربية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 8.8 مليون سهم، تلاه سهم صناعات بواقع 3.4 مليون سهم، واحتل سهم البنك الوطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 1.2 مليون دينار.



الأهلي المتحد وراء ارتفاع السوق البحرينية



ارتفعت السوق البحرينية قليلاً في تعاملات جلسة الأربعاء، بدعم انفرد به سهم الأهلي المتحد، حيث صعد مؤشر السوق بواقع 1.56 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 1267.04 نقطة، وارتفع سعر سهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم شركتين واستقرار البقية.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بواقع 9.05 نقطة، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 4.13%، فيما أقفلت بقية القطاعات مستقرة عند مستويات الجلسة السابقة دون أي تغير يذكر.



وارتفع سعر سهم الأهلي المتحد بنسبة 0.85% وصولاً إلى سعر 0.595 دينار، في المقابل تراجع سهم مصرف السلام بنسبة 0.90% وصولاً إلى سعر 0.11 دينار، تلاه سهم بتلكو بنسبة 0.83% وصولاً إلى سعر 0.238 دينار، واحتل سهم جي أف أتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.26 مليون سهم، تلاه سهم الأهلي المتحد بواقع 437.6 ألف سهم.



تراجع جماعي لقطاعات السوق العمانية



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأربعاء، بضغط من كافة القطاعات وغالبية الأسهم وسط تعاملات ضعيفة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 22.54 نقطة أو ما نسبته 0.49% ليقفل عند مستوى 4556.70 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 441 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.67%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.



وسجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.02% وصولاً إلى سعر 0.506 ريال، تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بنسبة 1.41% وصولاً إلى سعر 0.144 ريال، وسجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 4.27% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال، تلاه سهم صحار للطاقة بنسبة 3.45% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال، واحتل سهم جلفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 1.2 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 450.5 ألف ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 422.3 ألف سهم.



السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاثة



سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الأربعاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.60% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2113.23 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار، نفذت من خلال 2402 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 36 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة بنسبة 0.68%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.45%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.