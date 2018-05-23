خالد الهاجري: "إطلاق منظومة التأشيرات" يوفر بيئية استثمارية غنية

الشارقة 24:

أكد سعادة خالد بن بطي الهاجري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن إطلاق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول، يعد تأكيداً على البيئية الاستثمارية الغنية التي توفرها دولة الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما أكده تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، الذي أعلن عن تصدر دولة الإمارات، الدول العربية في سهولة ممارسة الأعمال، ومجيئها في المركز الـ 26 عالمياً.

وتوقع مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن يسهم القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، بالسماح للمستثمرين العالميين بتملك 100% من الشركات، في ازدهار عدد من الصناعات التي ستستفيد من رؤوس الأموال، التي ستجد في الإمارات بيئة خصبة لممارسة أعمالها في ظل ما تتمتع به الدولة من موقع استراتيجي مهم بين الشرق والغرب، يتيح لرجال الأعمال والمستثمرين الوصول إلى أهم الأسواق العالمية الناشئة، ومختلف مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأميركا الشمالية بسهولة.