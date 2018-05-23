"النقد السعودي: "إحلال الريال المعدني محل "الورقي" وسحبه من التداول

الشارقة 24 – واس:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أَنّه سيتم إحلال الريال المعدني محل الريال الورقي في التداول اعتباراً من الخميس، مع استمرار التعامل بالريال الورقي من الإصدارات السابقة المتداولة حالياً، جنباً إلى جنب مع الريال المعدني، حتى يتم سحبه من التداول وفق خطة زمنية محددة ومعدة لذلك.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنها أولَت إصدارها السادس الذي تم سكُّه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اهتماماً كبيراً وعنايةً فائقة، مستعينًة بدراسات متعمقة ومستفيضة عن آخر ما توصلت له تقنية صناعة النقود المعدنية في العالم، فقامت بِسكّ فئات هذا الإصدار وفق أفضل المعايير الفنية والتقنية المستخدمة في هذا المجال، وأفضل التصاميم التي تكفل رواجها وقبولها لدى المتداولين حيث جاءت بأحجام صغيرة، وأشكال وألوان جميلة تختلف عن التصاميم السابقة من العملة المعدنية، وتضمَّن الإصدار السادس سبعَ فئات هي الريال المعدني ومضاعفاته وأجزاؤه من فئة: هللة واحدة، وخمس هالات، وعشر هالات، وخمس وعشرون هللة، وخمسون هللة، وفئة ريـال وريالان.