النفط ينخفض بعد صعود وأوبك تخفف القيود على الإمدادات

الشارقة 24 – رويترز:

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل توقعات بأن منظمة أوبك قد تزيد الإمدادات في وقت قريب للغاية ربما في مطلع يونيو، على الرغم من الدعم الذي تلقاه السوق من المخاطر الجيوسياسية.

وانخفضت عقود برنت 4 سنتات إلى 79.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:06 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت 35 سنتاً، أمس الثلاثاء.

وكان برنت بلغ 80.50 دولار للبرميل الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وتراجعت كذلك عقود الخام الأميركي سنتين إلى 72.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت، أمس الثلاثاء، إلى 72.83 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.