الذهب يستقر مع فقدان الدولار قوته الدافعة

الشارقة 24 – رويترز:

استقر الذهب يوم الثلاثاء أعلى قليلاً من أدنى مستوياته منذ بداية العام، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى له في خمسة أشهر، لكن بقاء شهية المخاطرة في الأسواق المالية الأوسع كبح مكاسب المعدن النفيس.

وفقد الدولار قوته الدافعة، بعد صعود أثاره ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، واحتمالات التوصل إلى حل للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويجعل ضعف الدولار من الذهب المسعر بالعملة الأميركية، أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1291.71 دولار للأوقية "الأونصة"، في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو 0.1%، لتبلغ عند التسوية 1292 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.35% إلى 16.53 دولار للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى في ثمانية أيام عند 16.67 دولار.

واستقر البلاديوم عند 989.50 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.2% إلى 906.70 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع عند 910.90 دولار.