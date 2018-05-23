الأخضر يُزّين مؤشرات بورصتي دبي والسعودية الثلاثاء

الشارقة 24:





تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.88%، لتقفل عند مستوى 2973.10 نقطة، وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات، كما صعدت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.60% لتقفل عند مستوى 8044.67 نقطة، في ظل تباين أداء قطاعاتها.

وفي المقابل سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.27% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4752.83 نقطة، كما هبطت السوق البحرينية بواقع 0.19% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 126.48 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية، وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.36% في ظل أداء سلبي لقطاع الصناعة والخدمات، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4579.24 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2126.08 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2973.10 %0.88 السعودية 8044.67 %0.60 الكويت 4752.83 %0.27 سالب البحرين 1265.48 %0.19 سالب عمان 4579.24 %0.36 سالب الأردن 2126.08 %0.11 سالب

سوق دبي تواصل ارتفاعها بدعم من غالبية قطاعاتها





ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، وسط ارتفاع في أداء غالبية قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 26.02 نقطة أو ما نسبته 0.88% ليقفل عند مستوى 2973.10 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 243.6 مليون سهم بقيمة 303.6 مليون درهم نفذت من خلال 3740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.04%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.13% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.70%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم الإمارات دبي الوطني، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.41% وصولاً إلى سعر 10.70 درهم، تلاه سهم مجموعة السلام بنسبة 7.64%، وصولاً إلى سعر 0.507 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.47%، وصولاً إلى سعر 1.58 درهم، تلاه سهم تبريد بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 1.75 درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة لتربح 48 نقطة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8044.67 نقطة، رابحاً بواقع 48.24 نقطة أو ما نسبته 0.60%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 129.6 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 110 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 70 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع المواد الأساسية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.59%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.43%، وفي المقابل كان قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.65% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.40%.

وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.28% وصولاً إلى سعر 33.20 ريال، تلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 5.46% وصولاً إلى سعر 20.28 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة تراجع بواقع 2.56% وصولاً إلى سعر 8.37 ريال، تلاه سهم مكة بنسبة 2.22% وصولاً إلى سعر 80.00 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.7 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 18 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 709.6 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 368.3 مليون ريال.

أداء سلبي للسوق البحرينية بعد ضغط من قطاع البنوك التجارية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بدعم من قطاع الاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1265.48 نقطة رابحاً بواقع 2.45 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 693.1 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.87 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.66 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.59% وصولاً إلى سعر 0.320 دولار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.83%، وصولاً إلى سعر 0.605 دينار.

وفي المقابل تراجع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.67%، وصولاً إلى سعر 0.590 دولار، واحتل سهم مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2 مليون سهم، تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.3 مليون سهم.

مؤشر السوق الكويتية يواصل تراجعه

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الثلاثاء، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 12.95 نقطة أو ما نسبته 0.27%، ليقفل عند مستوى 4752.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.1 مليون سهم، بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 750 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك وربة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.42% وصولاً إلى سعر 241 فلساً، تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.41% وصولاً إلى سعر 247 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.14% وصولاً إلى سعر 154 فلساً، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 0.93% وصولاً إلى سعر 107 فلوس، واحتل سهم صناعات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.5 مليون سهم، تلاه سهم وطني بواقع 2.5 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 655 ألف دينار

السوق العمانية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الثلاثاء، بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.35 نقطة أو ما نسبته 0.36%، ليقفل عند مستوى 4579.24 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال، نفذت من خلال 306 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 15 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.21%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.59%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%.

وسجل سعر سهم الجزيرة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.87%، وصولاً إلى سعر 0.161 ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2.86%، وصولاً إلى سعر 0.108 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم ريسوت للإسمنت أعلى نسبة تراجع بنسبة 8.67%، وصولاً إلى سعر 0.632 ريال، تلاه سهم الوطنية للتأمين الحياة والعام بواقع 3.53% وصولاً إلى سعر 0.328 ريال، واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.4 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 348.9 ألف ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 290.5 ألف ريال.

قطاع الصناعة يقود السوق الأردنية للتراجع

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الثلاثاء، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.11%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2126.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.1 مليون سهم بقيمة 8 ملايين دينار، نفذت من خلال 2104 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.09%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05%.