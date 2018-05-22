"إينوك" تطلق برنامج منح دراسية للماجستير في الطاقة

الشارقة 24 – وام:

أعلنت مجموعة "إينوك" عن بدء قبول طلبات التقديم للحصول على شهادة الماجستير من خلال "برنامج إينوك لمنح الماجستير في الطاقة"، بالتعاون مع جامعة "هيريوت وات" في دبي، والذي تقوم المجموعة بموجبه بتغطية كافة الرسوم الدراسية لأربعة مواطنين إماراتيين اثنان منهم من موظفي المجموعة، بالإضافة إلى اثنين من خارج كادر المجموعة.

ويوفر "برنامج إينوك لمنح الماجستير في الطاقة" للشباب الإماراتي فرصة اكتساب خبرات ومهارات متكاملة تؤهلهم ليكونوا على مستوى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وتمكنهم من استكشاف آفاق الفرص الجديدة فيه، وسيحظى خريجو البرنامج بفرصة الانضمام إلى مجموعة "إينوك"، مما يتيح لهم فرصة العمل ضمن قطاع الطاقة في دولة الإمارات واكتساب الخبرات حول أسسه الرئيسية مثل كفاءة الطاقة وإدارة الموارد وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة.

وأكد سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، التزام "إينوك" بدعم وتطوير المواهب الوطنية ضمن المجموعة وعلى المستوى الوطني، إضافة إلى مساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم المهنية من خلال التركيز على توفير فرص التعليم العالي لهم.