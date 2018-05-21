"أدنوك" و "البترولية الهندية" تحتفيان بتفريغ أول شحنة من النفط الخام

الشارقة 24 – وام:

شهد وفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الإثنين، فعالية خاصة أقيمت في منشأة كارناتاكا لتخزين النفط في مدينة مانجلور الهندية احتفاءً بتفريغ الشحنة الأولى من النفط الخام الذي تنتجه أدنوك والتي تم إرسالها إلى شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة.

وكان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها ومعالي دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي قد شهدا في أبوظبي مؤخراً عملية تحميل الشحنة الأولى من النفط الخام والتي وصلت بأمان إلى مدينة مانجلور بعد رحلة قصيرة استغرقت 6 أيام.

وقال عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة التسويق والمبيعات والتجارة في أدنوك إن فرق العمل من أدنوك وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة حرصت على العمل معاً بصورة مستمرة لضمان التنفيذ الناجح لهذا المشروع الاستراتيجي المهم حيث تعتبر أدنوك بالفعل مورداً موثوقاً للنفط الخام والمنتجات المكررة للعديد من العملاء والشركاء في الهند، معرباً عن فخره بترسيخ هذه العلاقة الطويلة الأمد من خلال تعاون استراتيجي مهم آخر.