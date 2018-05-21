ارتفاع عرض النقد الشامل لدى المصارف إلى 1534 مليار درهم

الشارقة 24 – وام:

ارتفع عرض النقد بمفهومة الشامل "ن3" لدى الجهاز المصرفي بنسبة 0.5 % من 1527 مليار درهم تقريباً نهاية شهر مارس إلى 1534 مليار درهم نهاية شهر أبريل 2018 .

وأرجع مصرف الإمارات المركزي الزيادة المسجلة في عرض النقد "ن1" بمقدار 6.8 مليار درهم تقريباً في الودائع النقدية، وكذلك زيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 12.5 مليار درهم، وذلك رغم انخفاض ودائع الحكومة بمقدار 12 مليار درهم .

وكان المصرف المركزي قد أعلن في تقرير التطورات النقدية ارتفاع عرض النقد "ن1" بنسبة 1.3 % من 510.6 مليار درهم نهاية شهر مارس إلى 517.4 مليار درهم نهاية شهر أبريل 2018 .

كما ارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 1.5 % من 1293.8 مليار درهم نهاية شهر مارس إلى 1313.1 مليار درهم نهاية شهر أبريل 2018 .