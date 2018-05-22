أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات الفنزويلية

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن إنتاج الخام في فنزويلا قد يواصل الهبوط، في أعقاب انتخابات رئاسية مثيرة للجدل وعقوبات محتملة على البلد العضو بمنظمة أوبك.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 79.37 دولاراً للبرميل في الساعة 01:10 بتوقيت جرينتش، لترتفع 15 سنتاً عن آخر إغلاق لها.

وفي الأسبوع الماضي، تخطت أسعار برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2014.

أما عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط فصعدت 25 سنتاً عن آخر تسوية لها إلى 72.49 دولاراً للبرميل.