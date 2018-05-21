الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.97% لتقفل عند مستوى 2947.08 نقطة وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات.

بينما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعا بنسبة 0.27% لتقفل عند مستوى 7996.43 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.

وسجلت السوق الكويتية تراجعا بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4765.78 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.05% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1267.93 نقطة بدعم من قطاع الاستثمار.

وكذلك ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.12% في ظل أداء إيجابي للقطاع المالي ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4595.59 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.46 نقطة.





أرباح ملحوظة في سوق دبي بدعم من غالبية القطاعات

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين وسط ارتفاع في أداء غالبية قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 28.34 نقطة او ما نسبته 0.97% ليقفل عند مستوى 2947.08 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 347.5 مليون سهم بقيمة 246.2 مليون درهم نفذت من خلال 5426 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 3.47% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.17% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.54% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.42%.

وسجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.06% وصولاً إلى سعر 3.50 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 4.82% وصولاً إلى سعر 2.39 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الرمز كوربوريشن أعلى نسبة تراجع بواقع 8.78% وصولاً إلى سعر 1.35 درهم تلاه سهم بنك المشرق بنسبة 8.75% وصولاً إلى سعر 73.00 درهم.

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.27%

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعا في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7996.43 نقطة خاسرا بواقع 21.63 نقطة او ما نسبته 0.27%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 105.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار اسهم 73 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 104 شركة. وعل الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة السلع الكمالية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.45% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.13%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام بنسبة 4.27% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.90%.

وسجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.54% وصولاً إلى سعر 10.84 ريال تلاه سهم البحر الأحمر بنسبة 4.77% وصولاً إلى سعر 18.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أنعام القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.67% وصولاً إلى سعر 12.80 ريال تلاه سهم أمانة للتأمين بنسبة 5.52% وصولاً إلى سعر 14.20 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.7 مليون سهم تلاه سهم تكوين بواقع 7.3 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 363.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 320.7 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق البحرينية بدعم من قطاع الاستثمار

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بددعم من قطاع الاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1267.26 نقطة رابحا بواقع 0.67 نقطة أو ما نسبته 0.05%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4 مليون سهم بقيمة 658.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 4.53 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.63% وصولاً إلى سعر 0.390 دولار تلاه سعر سهم بي أم أم أي بواقع 0.70% وصولاً إلى سعر 0.720 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.11% وصولاً إلى سعر 0.093 دينار تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.77% وصولاً إلى سعر 0.111 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اق اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.1 مليون سهم.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع 0.11% في ثاني جلسات الأسبوع

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.28 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4765.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.2 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 845 صفقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 108 فلس تلاه سهم بنك وربة بنسبة 0.84% وصولاً إلى سعر 240 فلس، في المقابل سجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة تراجع بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 246 فلس تلاه سهم برقان بنسبة 0.76% وصولاً إلى سعر 260 فلس. واحتل سهم جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.5 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 2.4 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1 مليون دينار

قطاع المال يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بدعم من القطاع المالي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.44 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل عند مستوى 4595.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون ريال نفذت من خلال 487 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع أسعار اسهم 9 شركات واستقرار لأسعار اسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.10%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.15% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم بنك العز الاسلامي أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.63% وصولاً إلى سعر 0.078 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 2.30% وصولاً إلى سعر 0.089 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والامارات القابضة أعلى نسبة تراجع بنسبة 2.29% وصولاً إلى سعر 0.128 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1.60% وصولاً إلى سعر 0.123 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 623.2 ألف ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 257.4 ألف ريال.

تراجع طفيف للسوق الأردنية بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة يوم الإثنين ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.06% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2128.46 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.7 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون دينار نفذت من خلال 2389 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.15% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.