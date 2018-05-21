محمد القاضي: قرارات "الإقامة" تعزز من البيئة الاستثمارية في الدولة

الشارقة 24:

أكد سعادة محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب، لشركة رأس الخيمة العقارية، أن قرارات الحكومة الرشيدة المتعلقة بمنح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين والمتخصصين، تعزز من البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القوانين المرنة والتسهيلات الجاذبة، والإجراءات الحيوية، التي يتساوى فيها الجميع، لتظل الإمارات بلد الفرص والسعادة.

وأشار القاضي إلى أن هذه القرارات وغيرها ستسهم في زيادة الإقبال على الاستثمار بالقطاع العقاري بشكل خاص، سواء السكني أو التجاري، وستزيد من مستويات النمو في بقية القطاعات، وهو ما يدعم المكانة المتميزة التي تحظى بها الإمارات، باعتبارها الوجهة المفضلة في المنطقة والعالم للإقامة والزيارة والعمل، والمكان الذي يجتمع فيه المبدعون وأصحاب المواهب من كافة الدول والبلدان.