"غرفة الشارقة" تبحث دعم صناعة المعارض والمنتجات الوطنية

الشارقة 24:

أشادت اللجنة المشتركة للمعارض باتحاد غرف التجارة والصناعة بقرار مجلس الوزراء منح منشآت قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة ضريبة القيمة المضافة بالمبالغ التي تم فرضها لتوريد الخدمات الخاصة بإقامة وتنظيم الفعاليات، موضحة بأن هذا القرار سيعزز من تنافسية الدولة في سهولة ممارسة الأعمال في مجال المعارض والمؤتمرات محلياً وخارجياً، ويرسخ من مكانة دولة الإمارات العربية في الأحداث والفعالية العالمية، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة لعام 2018، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة سلطان جميع عبيد بن جميع، وحضور أعضاء اللجنة، وممثلي غرف التجارة والصناعة بالدولة.

وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات الاجتماع الأول للجنة لعام 2018، والأنشطة والفعاليات التي ستعقدها غرف التجارة خلال الفترة القادمة من العام، كما ناقش الاجتماع مشروع تنظيم معرض ومؤتمر الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل وآليات دعم المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الدول الأخرى، وفتح مزيد من قنوات التجارة مع المشترين والتجار من الدول التي تربطها علاقات تجارية بالدولة، والعديد من الموضوعات الأخرى.