حكومة النمسا توافق على اتفاقية تحرير حركة التجارة مع كندا

الشارقة 24 – وام:

وافق مجلس وزراء النمسا على الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا "سيتا"، الأمر الذي يمهد الطريق أمام تصديق البرلمان على اتفاقية تحرير حركة التجارة مع كندا في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وأرجعت مارجريتا شرامبوك وزيرة الاقتصاد سبب موافقة الحكومة على الاتفاقية إلى "وقوف النمسا مع حركة التجارة الخارجية العادلة التي تتمتع بجودة عالية".

وأكدت شرامبوك في تصريح لها، الإثنين، أن الاتفاقية لن تؤثر بالسلب على المعايير واللوائح النمساوية فيما يتعلق بسلامة الأغذية والمنتجات وحماية المستهلك والصحة وحماية البيئة وإجراءات السلامة الأوروبية، مشيرة إلى الآثار الإيجابية المترتبة على اتفاقية تحرير حركة التجارة مع كندا وكشفت عن أرقام تتوقع توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة في النمسا من خلال استثمارات الشركات الكندية في بلادها.