واشنطن وبكين تتفاديان نشوب حرب تجارية

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

علقت الصين والولايات المتحدة، فرض رسوم جمركية على بضائع كل من البلدين، بعدما توصلتا إلى اتفاق مبدئي لخفض العجز التجاري الأميركي، وأبعدتا بذلك شبح نشوب حرب تجارية.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين لشبكة "فوكس نيوز" الأحد، "لقد اتفقنا على تعليق الرسوم خلال فترة تطبيق الاتفاق الذي توصلنا إليه".

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، تأكيده أن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية، وعلى عدم زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما".

وتأتي هذه الانفراجة، بعد أشهر من التوتر بين البلدين، إذ ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالعجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين، معتبراً أن ذلك يشكل خطراً على الولايات المتحدة.

ويندد ترامب بشكل خاص بالعجز التجاري الأميركي مع الصين والذي بلغ أكثر من 375 مليار دولار عام 2017، بسبب ممارسات تجارية غير منصفة بحسب قوله مثل نقل تكنولوجيا بالقوة، أو سرقة ملكية ثقافية لشركات أميركية.