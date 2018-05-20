أسواق المنطقة تتأرجح بين الأحمر والأخضر

الشارقة 24:
تتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 2918.74 نقطة وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات.
كما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 8018.06 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.
وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4771.066 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.43% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1267.26 نقطة.
وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.60% في ظل أداء سلبي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4590.16 نقطة.
وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.19 نقطة.
السوق
الإقفال
التغير
دبي
2918.74
%0.21
السعودية
8018.06
%0.02
الكويت
4771.06
%0.11
البحرين
1267.26
0.43% سالب
عمان
4590.16
%0.60 سالب
الأردن
2127.19
%0.07 سالب
سوق دبي تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أخضر وسط قيادة غالبية القطاعات
ارتفعت سوق دبي في تعاملات الأحد وسط ارتفاع في أداء غالبية قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 6.12 نقطة او ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 2918.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 147.4 مليون سهم بقيمة 208.9 مليون درهم نفذت من خلال 2408 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 9 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع بنسبة 1.47% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 0.94% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.90%.
وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.60% وصولاً إلى سعر 1.13 درهم تلاه سهم أرامكس بنسبة 2.89% وصولاً إلى سعر 3.92 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.272 درهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بنسبة 1.62% وصولاً إلى سعر 0.365 درهم.
ارتفاع طفيف في السوق السعودية وسط تباين في أداء القطاعات
سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأحد وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8018.06 نقطة رابحا بواقع 1.21 نقطة او ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 117 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 106 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 73 شركة. وعل الصعيد القطاعي، كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 8.85% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.69%، وفي المقابل كان قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.82%.
وسجل سعر سهم الباحة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92% وصولاً إلى سعر 21.94 ريال تلاه سهم تهامة بنسبة 9.91% وصولاً إلى سعر 49.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ولاء أعلى نسبة تراجع بواقع 2.24% وصولاً إلى سعر 31.45 ريال تلاه سهم بدجت السعودية بنسبة 2.13% وصولاً إلى سعر 34.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.9 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 14.8 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 303 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 257.4 مليون ريال.
محطة حمراء في "البحرينية" وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام
تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأحد بضغط من قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1267.26 نقطة خاسرا بواقع 5.52 نقطة أو ما نسبته 0.43%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 612.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ترجع قطاع الاستثمار بواقع 7.24 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.10 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.93 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.242 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للسينما أعلى نسبة تراجع بواقع 8.26% وصولاً إلى سعر 1.00 دينار تلاه سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة بواقع 7.28% وصولاً إلى سعر 0.700 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اق اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.1 مليون سهم.
السوق الكويتية ترتد مرتفعة وسط تراجع قيم وأحجام التداول
ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأحد وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.28 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4771.06 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.2 مليون سهم بقيمة 3 مليون دينار نفذت من خلال 498 صفقة.
وسجل سعر سهم مشارع أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.22% وصولاً إلى سعر 248 فلس تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 1.16% وصولاً إلى سعر 174 فلس، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 2.49% وصولاً إلى سعر 863 فلس تلاه سهم بنك وربة بنسبة 0.83% وصولاً إلى سعر 238 فلس. واحتل سهم جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم بنك وربة بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم ميزان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 838.6 دينار تلاه سهم وطني بواقع 713.3 ألف دينار
السوق العمانية تواصل خسائرها بضغط من كافة قطاعاتها
تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأحد بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 27.56 نقطة أو ما نسبته 0.60% ليقفل عند مستوى 4590.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نفذت من خلال 322 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.96% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.36% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.
وارتفع سعر سهم بنك نزوى بنسبة 1.16% وصولاً إلى سعر 0.087 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بنسبة 5.66% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم النفط العمانية للتسويق بواقع 4.96% وصولاً إلى سعر 1.150 ريال. واحتل سهم بنك ظفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.5 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2 مليون سهم. واحتل سهم بنك ظفار المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.8 مليون ريال تلاه سهم النفط العمانية للتسويق بواقع 511 ألف ريال.
تراجع طفيف للسوق الأردنية بضغط من قطاعي الخدمات والصناعة
سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الأحد ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.07% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2127.19 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار نفذت من خلال 1519 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.07%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.34% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.