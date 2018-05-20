أسواق المنطقة تتأرجح بين الأحمر والأخضر

الشارقة 24:

تتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 2918.74 نقطة وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات.

كما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.02% لتقفل عند مستوى 8018.06 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها.

وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4771.066 نقطة. وفي المقابل تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.43% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1267.26 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.60% في ظل أداء سلبي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4590.16 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2127.19 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2918.74 %0.21 السعودية 8018.06 %0.02 الكويت 4771.06 %0.11 البحرين 1267.26 0.43% سالب عمان 4590.16 %0.60 سالب الأردن 2127.19 %0.07 سالب