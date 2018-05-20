حي "أبتاون الزاهية" الوجهة العصرية الجديدة في الشارقة

الشارقة 24:

أطلقت الشارقة القابضة، التي تمثّل شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية"، والشارقة لإدارة الأصول، الأحد، حيّ أبتاون الزاهية، وهو أحدث حيّ في "الزاهية"، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة.

ويقدم حي أبتاون الزاهية مجموعة متنوعة من الخيارات التي تتراوح بين استوديوهات وشقق مكونة من 3 غرف نوم، ويتميز بمرافقه المتعددة من مسابح، ومواقف تحت الأرض، ومرافق للياقة البدنية تمّ تصميمها كافةً على مسافة قريبة من المطاعم، والمقاهي، ومحلات التجزئة، وعروض التسلية والترفيه مع اتصال مباشر بسيتي سنتر الزاهية عبر جسر للمشاة.

عند اكتماله عام 2022، سيضم حيّ أبتاون الزاهية أكثر من 700 عائلة سيتمكنون من الاستمتاع بالخصوصية والممرات الخضراء المخصصة للمشاة والراحة وغيرها من المفاهيم التي صُمّم عليها المخطط الرئيسي للحي الذي يحتوي على العديد من المرافق ووسائل الراحة، ويحتل أبتاون الزاهية موقعاً استراتيجياً على طريق المدينة الجامعية وعلى بُعد دقائق من المدينة الجامعية ومطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة للمطار.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي الزاهية، "ماجد الفطيم" لمشاريع الوجهات المتكاملة، تعليقاً على إطلاق الحيّ: "يهدف أبتاون الزاهية إلى الارتقاء بتجربة الحياة في الإمارة، وتوفير وجهة متكاملة يستمتع قاطنوها بالعيش والعمل والمرح، واليوم نرتقي بهذه التجربة إلى مستوىً جديد من خلال إطلاق أحدث حي في الزاهية، ونحن نتطلع إلى الترحيب بالعائلات الجديدة في مجمعنا المميز وإلى الاستمرار في إلهام قاطنينا للاحتفاء بالحياة، كلّ يوم".

وتماشياً مع رؤية الزاهية، يلتزم أبتاون الزاهية بأرقى معايير الاستدامة البيئية، والتي منحت المجمع شهادة "بريام للمجمعات" للاستدامة البيئية المعتمدة دولياً، والتي تجسد عملية التقييم الخاصة بجميع عناصر ومراحل مشاريع التطوير السكنية، بما في ذلك التصميم، والتنفيذ، وما بعد التنفيذ.

وقال وليد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة القابضة: "يجمع حيّ أبتاون الزاهية بين قيم الشارقة القائمة على الأسرة والمجتمع والاستدامة البيئية، ونحن فخورون بإضافة وجهة عصرية جديدة ومبتكرة إلى السوق العقارية في هذا المجمع المميّز والمستدام بيئياً".

ويتكون الزاهية من 8 أحياء مستقلة ومرتبطة فيما بينها، و6 متنزهات فريدة ذات طابع خاص جرى تصميمها للارتقاء بالحياة الاجتماعية، وتهدف الزاهية إلى تمكين قاطنيها من مشاركة أروع اللحظات معاً وتزويدهم بأسلوب حياة متكامل ومميز.