"الضرائب": 3 معايير لاسترداد "القيمة المضافة" عن مساكن المواطنين

الشارقة 24 – وام:



حددت الهيئة الاتحادية للضرائب، معايير وإجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين.



وقالت إن هناك 3 شروط أساسية للمطالبة باسترداد الضريبة، تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب أو عائلته، وأن تكون النفقات تتعلق بخدمات محددة يقدمها المقاول ومرتبطة بمواد البناء.



وأصدرت الهيئة دليلاً إرشادياً يقدم شرحاً شاملاً مبسطاً، حول آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة من قبل مواطني الدولة، أطلقته عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.



وأوضحت الهيئة في بيان، أن الاسترداد يحق للمواطن الذي يقوم ببناء مسكنه الخاص، مؤكدة أنه يجب تقديم طلب الاسترداد خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد.



وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة: إن الهيئة حرصت على توفير معايير وإجراءات وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء المساكن الجديدة، للمساهمة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين، من خلال تقديم كل أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني.



وأوضحت أن المستندات المطلوبة، تشمل نسخة من جواز السفر والهوية الإماراتية والخلاصة الخاصة بمقدم الطلب والمستندات الثبوتية التي توضح امتلاكه لقطعة الأرض وتاريخ إنجاز بناء المسكن.



وأشارت الهيئة إلى أن مقدم الطلب سيتلقى رسالة إلكترونية لتأكيد استلام الهيئة لنموذج طلب الاسترداد، ثم سيتلقى رسالة إلكترونية من الهيئة خلال 5 أيام عمل للإفادة ما إذا كان مؤهلاً للاسترداد أم لا وإذا كان مؤهلاً فسيتعين عليه تزويد إحدى جهات التحقق-التي تكلفها الهيئة بمراجعة طلبات الاسترداد-بالرقم المرجعي الخاص بمقدم الطلب الذي أصدرته الهيئة على الطلب ذاته وقامت بختمه.



وأضافت الهيئة أن الخطوة الرابعة تتمثل في تقديم الطلب الذي يحتوي على الرقم المرجعي ومخططات البناء والفواتير إلى إحدى جهات التحقق التي سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للهيئة لأغراض المراجعة للحصول على مستند ثبوتي بإجمالي الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد.



ولفتت إلى أن جهة التحقق ستقوم بإرسال تقرير التحقق مباشرة إلى الهيئة خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديم الفواتير ثم تستغرق الهيئة فترة تصل إلى 20 يوم عمل، وفقاً لما ذكر في التشريعات الضريبية الخاصة بضريبة القيمة المضافة لمعالجة الطلب النهائي ثم 5 أيام عمل لدفع مبلغ الاسترداد لمقدم الطلب.



وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لا تقوم بتطبيق أية رسوم لطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الجديد، مشيرة إلى أن هناك رسوماً تتقاضاها جهات التحقق المعتمدة مقابل الخدمات التي تقدمها.