سهيل المزروعي: الإمارات ستحقق 44% من الطاقة المتجددة في 2050

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر الطاقة المتجددة خياراً جذاباً للاستثمار والتطوير، من أجل تلبية احتياجات الدولة المستقبلية من الطاقة، مؤكداً أن الدولة تسعى إلى معالجة تغير المناخ من خلال تحقيق 44% من الطاقة المتجددة بحلول 2050، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70%.

وقال معاليه، خلال مناقشة في منتدى Bratislava GLOBSEC2018 تحت عنوان "انتقال الطاقة إلى عصر ما بعد النفط: مشاركة المعرفة": إن فكرة استضافة "إيرينا"، وكونها نموذجاً للاستدامة وتطوير الطاقة المتجددة، هي جزء من سياسة الطاقة الرائدة في دولة الإمارات.

وأضاف معاليه أنه إذا نظرنا إلى أسعار الطاقة الشمسية في جميع أنحاء العالم، سنرى أن الإمارات العربية المتحدة قد كسرت هذه الأرقام هبوطاً أربع مرات متتالية، لتصل إلى أقل من 2.3 سنت لكل كيلوواط في الساعة.

وفي معرض تعليقه على الفرص المتاحة لمشاريع تنمية الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، أشاد معالي سهيل المزروعي باستراتيجية دولة الإمارات لتوفير 44 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2050، وإعلان المملكة العربية السعودية إنتاج 200 غيغاوات من الطاقة المتجددة.

وفي إطار تسليط الضوء على استثمارات الإمارات ومشاركتها في التطورات المهمة داخل أوروبا، قال معاليه "نحن مستثمر رئيسي في أوروبا، ونحن فخورون بنموذج الشراكة الذي قمنا ببنائه مع شركائنا الأوروبيين"، وأضاف أن "حوالي 20 ألف أوروبي يعملون في منظمات نمتلكها أو نمتلكها بشكل جزئي ونحن فخورون جداً بمبادئهم الإبداعية والبحثية والتطويرية".