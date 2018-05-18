نيكي يرتفع لأعلى مستوى في 3 أشهر ونصف بسبب تراجع الين

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة، وحققت مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، بعد أن رفع تراجع الين أسهم المصدرين، في حين واصلت أسهم الشركات المالية موجة صعودها في ظل استمرار ارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وزاد المؤشر نيكي القياسي 0.4 % إلى 22930.36 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من فبراير، وارتفع المؤشر 0.8 % على مدار الأسبوع، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الثامن، في أطول موجة صعود منذ زاد 9 أسابيع بين سبتمبر ونوفمبر.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 23 يناير مقابل الين، مسجلاً 111 يناً في وقت سابق.

لكن المحللين يقولون إن معاملات الجمعة هزيلة وضآلة المكاسب تنبئ بأن موجة الصعود قد تتوقف.