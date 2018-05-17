تراجع بورصات المنطقة باستثناء السعودية الخميس

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع، في جلسة يوم الخميس باستثناء السوق السعودية، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.65% لتقفل عند مستوى 2912.62 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

وفي المقابل، ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.73% لتقفل عند مستوى 8016.85 نقطة في ظل تباين أداء قطاعاتها، بينما سجلت السوق الكويتية هبوطاً بنسبة 0.21% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4765.78 نقطة، كما تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.01% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1272.78 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.78% في ظل أداء سلبي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4617.71 نقطة، وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.51% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.71 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2912.62 0.65% سالب السعودية 8016.85 0.73% الكويت 4765.78 0.21% سالب البحرين 1272.78 0.01% سالب عمان 4617.71 0.78 %سالب الأردن 2128.71 0.51 %سالب



سوق دبي تواصل تراجعها على مختلف المستويات

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 18.97 نقطة أو ما نسبته 0.65% ليقفل عند مستوى 2912.62 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 114.8 مليون سهم بقيمة 202.4 مليون درهم نفذت من خلال 2374 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.15% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.92%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.80%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.52% وصولاً إلى سعر 1.62 درهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 2.13% وصولاً إلى سعر 1.44 درهم، في المقابل سجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.83% وصولاً إلى سعر 0.309 درهم، تلاه سهم مجموعة إعمار مولز بنسبة 1.90% وصولاً إلى سعر 2.06 درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة في آخر تداولات الأسبوع

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الخميس، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8016.85 نقطة رابحاً بواقع 58.38 نقطة أو ما نسبته 0.73%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 126.4 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 82 شركة.

وسجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.71% وصولاً إلى سعر 11.36 ريال، تلاه سهم العقارية بنسبة 8.16% وصولاً إلى سعر 30.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساب أعلى نسبة تراجع بواقع 3.28% وصولاً إلى سعر 30.95 ريال، تلاه سهم الحكير بنسبة 2.67% وصولاً إلى سعر 27.70 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.7 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 16 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 471.9 مليون ريال، تلاه سهم دار الأركان بواقع 355.1 مليون ريال.

تراجع طفيف في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس، بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1272.78 نقطة خاسراً بواقع 0.14 نقطة أو ما نسبته 0.01%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 675.9 ألف سهم بقيمة 172.9 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.03 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.17 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.73% وصولاً إلى سعر 0.111 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 2.36% وصولاً إلى سعر 0.130 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 0.82% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار، تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 0.68% وصولاً إلى سعر 0.735 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 344 ألف سهم، تلاه سهم مجموعة جي أف أتش المالية بواقع 100 ألف سهم.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع 0.21%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات الخميس، وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.21 نقطة أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند مستوى 4765.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.9 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون دينار نفذت من خلال 855 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.24% وصولاً إلى سعر 885 فلساً، تلاه سهم أجيليتي بنسبة 0.40% وصولاً إلى سعر 761 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة تراجع بواقع 1.71% وصولاً إلى سعر 172 فلساً، تلاه سهم مشاريع بنسبة 1.21% وصولاً إلى سعر 245 فلساً، واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم صناعات بواقع 2.1 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم بيتك بواقع 784.3 ألف دينار.

خسائر في السوق العُمانية بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الخميس، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 36.07 نقطة أو ما نسبته 0.78% ليقفل عند مستوى 4617.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون ريال نفذت من خلال 347 صفقة، تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34%.

وسجل سعر سهم العمانية للاتصالات أعلى نسبة تراجع بنسبة 5.56% وصولاً إلى سعر 0.748 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بواقع 3.70% وصولاً إلى سعر 0.312 ريال، واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 808.4 ألف سهم، واحتل سهم النفط العمانية للتسويق المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 605 آلاف ريال، تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 603.8 آلاف ريال.

تراجع السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والصناعة

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الخميس، ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.51% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2128.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار نفذت من خلال 1802 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.60%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.75%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%.