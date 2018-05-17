النفط يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

الشارقة 24 – رويترز:





سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014، الخميس، مع اقتراب برنت من 80 دولاراً للبرميل، في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.

وفي الساعة 06:17 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.40 دولار للبرميل، مرتفعة 0.14 % من إغلاقها السابق بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام ونصف.

وسجلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 71.73 دولار للبرميل بزيادة 24 سنتاً، أو 0.3 % عن التسوية السابقة، وغير بعيدة عن مستوى 71.92 دولار المسجل، الثلاثاء، وهو الأعلى أيضاً منذ نوفمبر 2014.