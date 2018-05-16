هبوط كافة مؤشرات بورصات المنطقة باستثناء الأردنية الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها، في تداولات جلسة يوم الأربعاء، باستثناء السوق الأردنية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.18%، لتقفل عند مستوى 2931.59 نقطة، وسط تباين في أداء القطاعات.

كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 1.01%، لتقفل عند مستوى 7958.47 نقطة بضغط جماعي من قطاعاتها، بينما سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.10% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4775.99 نقطة، في حين تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1272.92 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.66%، في ظل أداء سلبي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4653.78 نقطة.

وبالمقابل، سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً، بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2139.65 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2931.59 0.18 % سالب السعودية 7958.47 1.01% سالب الكويت 4775.99 0.10% سالب البحرين 1272.92 0.08% سالب عمان 4653.78 0.66% سالب الأردن 2139.65 0.34%



محطة حمراء في سوق دبي بضغط قاده قطاع السلع

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء قطاعات السوق، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.16 نقطة أو ما نسبته 0.18%، ليقفل عند مستوى 2931.59 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 194.8 مليون سهم بقيمة 300.1 مليون درهم، نفذت من خلال 4061 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 21 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.50%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.45%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.62%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.24%، وصولاً إلى سعر 1.91 درهم، تلاه سهم Orascom Constructions بنسبة 2.78%، وصولاً إلى سعر 9.25 درهم، في المقابل سجل سعر سهم بنك دبي الإسلامي-حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.44%، وصولاً إلى سعر 1.63 درهم، تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.49% وصولاً إلى سعر 1.55 درهم، واحتل سهم بنك دبي الإسلامي-حقوق اكتتاب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 45.2 مليون درهم، تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 42.2 مليون درهم، واحتل سهم بنك دبي الإسلامي-حقوق اكتتاب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 27.6 مليون سهم، تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 31 مليون درهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية هبوطاً في تعاملات جلسة الأربعاء، وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7958.47 نقطة خاسراً بواقع 80.82 نقطة أو ما نسبته 1.01%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 173.5 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.57%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.83%.

وسجل سعر سهم الأول أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.95%، وصولاً إلى سعر 13.92 ريال، تلاه سهم ساكو بنسبة 5.93% وصولاً إلى سعر 121.2 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.48% وصولاً إلى سعر 14.84 ريال، تلاه سهم الجوف بنسبة 5.85% وصولاً إلى سعر 25.60 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 39.5 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 22.3 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 570.7 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 454.4 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك

هبطت السوق البحرينية في تعاملات الأربعاء، بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1272.92 نقطة خاسراً بواقع 1.01 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 756.2 ألف دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 5.10 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.24 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.84%، وصولاً إلى سعر 0.240 دينار، تلاه سعر سهم بي أم أم أي بواقع 0.70%، وصولاً إلى سعر 0.7115 دينار.

وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.80%، وصولاً إلى سعر 0.104 دينار، تلاه سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 2.31%، وصولاً إلى سعر 0.127 دينار، واحتل سهم مجموعة جي أف أتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.2 سهم.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع 0.10%

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات الأربعاء، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.64 نقطة أو ما نسبته 0.10%، ليقفل عند مستوى 4775.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم، بقيمة 4.4 مليون دينار نفذت من خلال 999 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.24% وصولاً إلى سعر 488 فلساً، تلاه سهم جي أف أتش بنسبة 0.96% وصولاً إلى سعر 105 فلوس، في المقابل سجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.23% وصولاً إلى سعر 161 فلساً، تلاه سهم زين بنسبة 1.04%، وصولاً إلى سعر 381 فلساً، واحتل سهم زين متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم، تلاه سهم وطني بواقع 1.3 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 933.8 ألف دينار.

خسائر في السوق العمانية بضغط من كافة قطاعاتها

هبطت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 30.97 نقطة أو ما نسبته 0.66%، ليقفل عند مستوى 4653.78 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 9.3 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون ريال، نفذت من خلال 418 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، مقابل تراجع أسعار أسهم 20 شركة واستقرار أسعار أسهم 19 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.58%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.49%.

وارتفع سعر سهم كلية مجان بنسبة 1.36% وصولاً إلى سعر 0.446 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مطاحن صلالة أعلى نسبة تراجع بنسبة 19.17% وصولاً إلى سعر 1.075 ريال، تلاه سهم فولتامب للطاقة بواقع 4.14% وصولاً إلى سعر 0.324 ريال، واحتل سهم سيمبكورب صلالة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.118 مليون سهم، تلاه سهم بنك صحار بواقع 1.116 مليون سهم، واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 375.4 ألف ريال، تلاه سهم النفط العمانية للتسويق بواقع 365.6 ألف ريال.

أرباح في السوق الأردنية على كافة المستويات

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً، في تعاملات جلسة الأربعاء، ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34%، بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2139.65 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون دينار، نفذت من خلال 2251 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاثة بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.17%، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.13%.