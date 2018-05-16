"العربية للطيران" تواصل قصة نجاحها ونموها في 2018

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

حققت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجاحاً كبيراً منذ انطلاقتها ووسعت من وجهاتها إلى أكثر من 140 وجهة في مختلف دول العالم، من خلال مراكز عملياتها الـ 5، المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحقق مركز عملياتها الرئيسي في الشارقة، نمواً متواصلاً في كل عام، إضافة لمركز عملياتها في إمارة رأس الخيمة ومصر والمغرب.

واحتلت العربية للطيران أحد المراكز الـ 10 الأولى، كأكثر شركات الطيران أمناً في العالم لسنة 2017، ضمن دراسة ألمانية متخصصة أجراها مكتب أبحاث الطيران في هامبورج، لصالح مجلة النقل الجوي "ايرو إنترناشيونال" الألمانية، وجاءت شركات الطيران الإماراتية ضمن أكثر شركات الطيران أمناً، في العالم للعام الماضي.

وأعلنت العربية للطيران عن مواصلة افتتاح وجهات جديدة في مختلف دول العالم، لتواصل بذلك قصة نجاح وتميز منذ انطلاق عملياتها، وكانت قد أعلنت عن إطلاق وجهة غروزني الجديدة، وبذلك يتم توسيع شبكة وجهات العربية للطيران إلى روسيا، التي ضمت مؤخراً رحلات جديدة إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية تسير الناقلة رحلاتها المنتظمة إليه، لتشمل مدينة غروزني في أبريل الجاري 2018.

وصرح عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يشكل توسيع شبكة وجهاتنا إلى مختلف دول المنطقة، جزءاً من استراتيجيتنا لتوسيع أعمالنا، وجاء إطلاق وجهاتنا إلى روسيا، لتشمل غروزني، كجزء هام من التزام شركتنا المستمر تجاه عملائنا، لتوفير وجهات جديدة وفريدة لقضاء العطلات وبأسعار معقولة، وستوفر هذه الرحلة فرصة لاستكشاف مدينة غروزني والتعرف على التاريخ والثقافة الغنية لهذه المدينة، ويضاف هذا المسار الجديد إلى شبكة وجهاتنا الحالية في روسيا، التي تشمل موسكو وتساهم في مهمتنا الرامية إلى بناء شبكة متنامية من الوجهات، بما يوفر لعملائنا تجربة سفر عالية الجودة وبتكلفة معقولة".

وأشار إلى أن الجمهور أصبح اليوم يعرف مفهوم الطيران الاقتصادي، ومدى فائدة الطيران الاقتصادي، وخلق سوق جديد من السفر بوجود الطيران الاقتصادي، لذلك أصبح الطلب والنمو كبيراً على هذا النوع من شركات الطيران.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، أن الشركة تملك 51 طائرة، وتتسلم 3 طائرات خلال هذا العام، و6 طائرات أخرى في 2019.