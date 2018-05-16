القصباء تنشر الأجواء العائلية بين زوارها خلال رمضان

الشارقة 24:

بتشكيلة متنوعة من الأضواء الرمضانية، أكملت القصباء، الوجهة السياحية والترفيهية العائلية الأبرز في إمارة الشارقة، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، حيث اكتست ردهاتها بحلة من الزينة الرمضانية، التي تضفي أجواء عائلية خلال الشهر الكريم.

كما استكملت سلسلة المطاعم والمقاهي في القصباء، على ضفتي قناتها المائية آخر استعداداتها لاستقبال الزوار، لتقدم لهم باقة متنوعة من أشهى الأطباق والمشروبات والحلويات، ليلتقي فيها الأهل والأصدقاء على مائدة رمضانية عامرة، بألذ المأكولات الشرقية والغربية، حيث تستقبل المطاعم والمقاهي زوارها ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً، وحتى الساعة 1:00 صباحاً، خلال أيام الأسبوع، فيما تستمر حتى الساعة 2:00 صباحاً في نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة، ما يتيح لرواد الوجهة فرصة تناول وجبتي الإفطار والسحور ضمن أجواء عائلية مثالية.

وصرحت خلود سالم الجنيبي، مدير القصباء: "نسعى في القصباء إلى تقديم سلسلة متكاملة من الخدمات النوعية، على صعيد الضيافة للزوار خلال شهر رمضان المبارك، والتي نهدف من خلالها إلى إثراء تجربتهم خلال تواجدهم مع الأهل والأصدقاء، في الوجهة الأكثر إقبالاً من قبل مقيمي وزوار الشارقة".

وتقدم القصباء تشكيلة واسعة من المرافق والخدمات الترفيهية، التي تتناسب مع مختلف أفراد الأسرة، لما تضمه من محتوى متكامل يخدم جميع احتياجاتهم مثل المطاعم والمقاهي، ومتاجر العصائر والحلويات والمثلجات، وغيرها، ومن أبرزها مطعم "بيت ستي" الذي يقدم تجربة جديدة مأخوذة من البيت الدمشقي العريق، الذي يضم فخامة الطابع والتصميم الداخلي، والأنغام العريقة ممزوجة بأطيب الأكلات من المطبخ الشامي، والعصائر والكوكتيلات الطازجة، بالإضافة إلى مطعم "شبابيك"، الذي يجمع العائلة حول مائدة متنوعة من الأطباق اللبنانية التقليدية والفاخرة.

وتتضمن القائمة أيضاً مقهى "فنيال"، الذي يقدم أفضل أنواع القهوة العربية، التي تجذب الزوار نحو عالم الضيافة الإماراتية، وتدمجها بالتقاليد العريقة لدولة الإمارات، وغيرها الكثير من المطاعم التي تتناسب مع مختلف الأذواق العربية والعالمية، وغيرها الكثير من خيارات المأكولات والحلويات المتوفرة في الوجهة.

وإلى جانب المطاعم والمقاهي تمتلك القصباء مجموعة من أحدث المرافق، والمعالم السياحية والترفيهية، من بينها منطقة الألعاب الخاصة بالأطفال، ونافورة القصباء الموسيقية، ومركز مرايا للفنون، ومكتبتين، وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات الزوار