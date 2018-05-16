أسواق الشارقة تستقبل المتسوقين في رمضان بسيارات وجوائز قيمة

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

تستعد مراكز التسوق وأسواق التجزئة في إمارة الشارقة، لموسمي شهر رمضان المبارك والصيف، عبر إطلاق حملات ترويجية، تشمل العديد من الجوائز والسحوبات على جوائز قيمة، تتضمن سيارات فاخرة ورحلات سياحية لعدد من العواصم العالمية وغيرها، بالتزامن مع مهرجان رمضان الشارقة، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الإمارة، ومراكز التسوق، الأمر الذي سيسهم في زيادة عدد المتسوقين.

وسجلت مراكز التسوق في الشارقة نمواً في أعداد الزوار القادمين منذ بداية العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 10-20 %، خاصة خلال مواسم العروض والمهرجانات التي تقام في الإمارة على مدار العام.

وأكد عاملون في قطاع أسواق التجزئة، أن مراكز التسوق في الشارقة تلعب دوراً مهماً في دعم وإنجاح الاقتصاد المحلي، حيث قدمت العديد من التخفيضات والحسومات التي تراوحت بين 30% إلى 70%، ما أسهم في إقبال العديد من المشترين والمتسوقين إليها.

وتوقع العاملون، حسب الأرقام والنسب الإحصائية، وحجم المبيعات والإقبال من المتسوقين من داخل وخارج الإمارة بشكل ملحوظ، أن يكون موسم التسوق خلال 2018، هو الأكثر نشاطاً وازدهاراً، خاصة مع إقامة العديد من العروض والمهرجانات التي تأتي بطابع عائلي.

وقال بيير سمعان مدير التسويق في مركز "صحارى": أكملنا استعداداتنا لموسمي شهر رمضان والصيف، حيث سنقوم بتزيين المركز، بما يتناسب مع طقوس رمضان من زينة، وكذلك إقامة فعاليات تتناسب مع عادات الناس في الشهر الفضيل، لتواكب الزيادة المتوقعة للمتسوقين خلاله، وكذلك سنقوم بإعداد زينة وتصاميم خاصة بكأس العالم، وتنظيم فعاليات خاصة بهذا الحدث العالمي، الذي يصادف أواخر الشهر الكريم وبداية العطلة الصيفية وموسم السفر، مشيراً إلى أنه بهذه المناسبة وضمن حملة رمضان والصيف، أطلقنا حملة خاصة بصحارى تحت اسم "حملة ارتقي بأناقتك كما لا تفعل من قبل"، تشمل سحوبات على سيارتين رنج روفر فيلار و4 رحلات إلى ميلان وباريس ولندن ونيويورك.

وأضاف أن حركة التسوق والبيع في مختلف مراكز التسوق بالشارقة، تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، خاصة مع العروض والحسومات التي يشهدها، حيث زاد عدد المتسوقين بنسبة 10-20% منذ بداية العام الجاري، فيما ارتفع عدد السياح من مختلف دول العالم بنسبة تصل إلى 40%، مؤكداً أن مراكز وأسواق التجزئة في الإمارة، تلعب دوراً مهماً في دعم وإنجاح الاقتصاد المحلي، نتيجة إقبال الزوار الكبير على الإمارة من داخل الدولة وخارجها، للحصول على أفضل المنتجات وبأقل الأسعار، والتمتع بالخصومات التي تدفعهم للشراء.

من جهته، قال محمد سرور مدير التسويق في مركز ميغا مول: نحرص على إعداد حملات متميزة تثري تجربة المتسوقين بعروض لا مثيل لها، ونتطلع دائماً إلى مكافأة زوارنا الكرام الذين أسهموا بشكل كبير في نجاح المركز، وترسيخ مكانته كوجهة تجارية وسياحية متكاملة تقدم أعلى مستويات الرفاهية بإعطائهم فرصة الفوز بجوائز القيمة، مشيراً إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن خطط المركز الرامية إلى إعداد طيف واسع من العروض الخاصة، التي تشكل حافزاً إضافياً سيشجع الزوار على التوافد إلى المركز، خصوصاً في ظل النمو الكبير الذي يحققه قطاع تجارة التجزئة والقطاع السياحي في الإمارة.

وأوضح أن هناك حملة تسويقية خاصة بالمركز، تهدف إلى جذب المزيد من المتسوقين، ما ينعكس إيجاباً على حركة المبيعات، حيث يحصل كل متسوق ينفق 200 درهم في متاجر "ميغا مول" المختلفة على كوبون يمنحه الفرصة للفوز بسيارتين جاكوار من المول، إضافة إلى آلاف الجوائز والسحوبات القيمة، وتوقع أن يتواصل الدفع لحركة المبيعات مع التجهيزات والاستعدادات لفعاليات شهر رمضان الكريم، منوهاً إلى فعاليات متنوعة سيقدمها المول، تلبية لرغبات كافة الفئات والشرائح الاجتماعية.

وأضاف سرور، أن أعداد المتسوقين زادت بنسبة 9-15 % منذ بداية 2018، فيما ارتفع عدد المتسوقين من السياح بنسبة 40 %، مقارنة مع العام الذي سبقه، مشيراً إلى أن العديد من المحال التجارية داخل المول، تقدم العديد من العروض والخصومات، خلال الفترة الحالية، ومع قدوم عروض مهرجان رمضان الشارقة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الإمارة.