الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، الثلاثاء، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.09% لتقفل عند مستوى 2936.75 نقطة وسط ارتفاع غالبية القطاعات. وفي المقابل تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.39% لتقفل عند مستوى 8039.29 نقطة. فيما سجلت السوق الكويتية ارتفاعا بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4780.63 نقطة. كما ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.15% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1273.93 نقطة. وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.10% في ظل أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4684.75 نقطة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2132.33 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2936.75 1.09 % السعودية 8039.29 0.39 % سالب الكويت 4780.63 0.34 % البحرين 1273.93 0.15 % عمان 4684.75 0.10 % سالب الأردن 2132.33 0.08 % سالب





ارتفاع في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 31.72 نقطة أو ما نسبته 1.09% ليقفل عند مستوى 2936.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 275.7 مليون سهم بقيمة 374.5 مليون درهم نفذت من خلال 4516 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 5.18% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.83% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.95% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.19% وصولاً إلى سعر 1.64 درهم تلاه سهم دبي للاستثمار بنسبة 6.95% وصولاً إلى سعر 2.00 درهم، في المقابل سجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة تراجع بواقع 2.27% وصولاً إلى سعر 1.72 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 1.53% وصولاً إلى سعر 21.90 درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 116.6 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 51.2 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 97.7 مليون سهم تلاه سهم دي اكس بي انترتينمنتس بواقع 31 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد هابطة

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8039.29 نقطة خاسراً بواقع 31.40 نقطة أو ما نسبته 0.39%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 184.1 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 115 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع السلع طويلة الأجل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.59% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 5.08% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.69%.

وسجل سعر سهم نماء للكيماويات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 27.10 ريال تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 7.54% وصولاً إلى سعر 21.68 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.38% وصولاً إلى سعر 10.90 ريال تلاه سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 5.23% وصولاً إلى سعر 90.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.7 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 23.7 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 684.3 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 573.6 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل أرباحها

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم ترأسه قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1273.93 نقطة رابحاً بواقع 1.86 نقطة أو ما نسبته 0.15%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.2 مليون سهم بقيمة 369.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.02 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.02 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.56% وصولاً إلى سعر 0.130 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.94% وصولاً إلى سعر 0.107 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 0.87% وصولاً إلى سعر 0.228 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 700 ألف سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 515 ألف سهم.

أرباح في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 16.11 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 4780.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.2 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 1110 صفقات.

وسجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.20% وصولاً إلى سعر 258 فلساً تلاه سهم صناعات بنسبة 1.88% وصولاً إلى سعر 163 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.80% وصولاً إلى سعر 482 فلساً تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 0.57% وصولاً إلى سعر 175 فلساً. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.9 مليون سهم تلاه سهم صناعات بواقع 4.2 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 910.6 ألف دينار تلاه سهم أهلي متحد بواقع 874.8 ألف دينار.

أداء سلبي للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 4.91 نقطة أو ما نسبته 0.10% ليقفل عند مستوى 4684.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 733 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.00%، وفي المقابل تراجع الصناعة بنسبة 0.43% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.39%.

وسجل سعر سهم أريدو أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.82% وصولاً إلى سعر 0.510 ريال تلاه سهم الغاز الوطنية بواقع 1.63% وصولاً إلى سعر 0.374 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم ظفار للتأمين أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.69% وصولاً إلى سعر 0.183 ريال تلاه سهم المتحدة للتأمين بواقع 4.42% وصولاً إلى سعر 0.108 ريال. واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3.3 مليون سهم. واحتل سهم البنك الأهلي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 679.1 ألف ريال تلاه سهم أريدو بواقع 474.7 ألف ريال.

قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.08% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2132.33 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5 ملايين سهم بقيمة 7.7 مليون دينار نفذت من خلال 2002 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 43 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.40%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.75% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.27%.