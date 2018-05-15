"أدنوك" تنظم زيارة ميدانية لمجمع الرويس الصناعي

الشارقة 24 – وام:

ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس الإثنين، نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" زيارة ميدانية لمجمع الرويس الصناعي ومدينة الرويس، لما يزيد عن 200 من الرؤساء التنفيذيين وقادة شركات الطاقة والبتروكيماويات، والقطاع الخاص، وذلك ضمن فعاليات ملتقى "أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات"، الذي اختتم أعماله في أبوظبي أمس الإثنين، وأعلنت الشركة خلاله عن استراتيجيتها الجديدة للتكرير والبتروكيماويات.

وشملت الجولة زيارة كل من مصفاة الرويس "غرب" و "شرق"، وعدداً من مراكز التحكم في الموقع، ومصنع بروج 3 ومواقع مشاريع التوسع.

واطلع الزوار خلال جولتهم على المرافق والأصول والمنشآت الرئيسية في الرويس، واستمعوا لشرح مفصل عن خطط التطوير المستقبلية.

وتأتي توسعة مجمع الرويس الصناعي ومدينة الرويس في صلب استراتيجية "أدنوك" الرامية إلى زيادة القيمة من عملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات.