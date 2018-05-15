الإمارات تتصدر الدول الرائدة في مجال "الطاقة المتجددة"

الشارقة 24 – وام:

صنف تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية دولاً رائدة في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة، حيث وضعت كل من هذه الدول خططاً واستراتيجيات مدروسة من أجل تنويع مصادر الطاقة بالشكل الأمثل وذلك بمساعدة بعض المؤسسات التنموية الأوروبية.

وأوضح تقرير الشركة والمملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، بأن دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي قامت ببذل جهود جبارة واستثنائية من أجل تنويع مصادر الطاقة.

وأشار إلى أنه مع اكتمال المرحلة الثالثة والرابعة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومع مباشرة التشغيل في نهاية العام 2020، وفضلاً عن المشاريع الأخرى التي تقوم الإمارات بتطويرها في أبوظبي، فإن دولة الإمارات ستتصدر قائمة الدول التي تلعب دوراً بارزاً في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة.

وتوقع التقرير الذي تناول أبرز المستجدات في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة زيادة متطلبات القدرة الإنتاجية للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 6.4% حتى عام 2022.