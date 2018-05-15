"رواد" توجه بتوسيع التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة

الشارقة 24:

وجه سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، بالعمل على فتح آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالشكل الذي يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويراعي تطلعات رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة في الخدمات الضرورية لتطوير أعمالهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الذي انعقد، الإثنين، بحضور رئيس مجلس الإدارة سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، وأعضاء المجلس وهم: محمد عبد الله وخالد بطي بن عبيد الهاجري، وعبد الله مصبح بن أحمد الطنيجي، وخليل محمد جمعة المنصوري، ورغدة حمد تريم وحمد المحمود مدير المؤسسة.

وأوصى المجلس بمتابعة العمل على تعزيز التعاون مع الجهات التي تم التنسيق معها خلال الأشهر الماضية، مثل وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة الحكومية للصناعة والتجارة، والحكومة الشعبية لمقاطعة قواندغ، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و جمعية الشارقة التعاونية والمراكز التجارية التابعة لها التي نصت على تخصيص مساحات إيجاريه بأسعار تفضيلية، وفترة سماح وإعفاء من بعض الرسوم الخاصة بالجمعية، و التفاهم مع مجموعة ماجد الفطيم لتخصيص مساحات إيجاريه في مراكز التسوق بأسعار تفضيلية لأعضاء مؤسسة "رواد"، من أجل التوصل معهم إلى صيغة تفاهمات تضمن تحقيق أقصى قدر من التعاون المشترك لتحقيق فائدة أكبر لرواد الأعمال وأعضاء المؤسسة.

مؤكداً على العمل الدائم على تفعيل الاتفاقات والتفاهمات التي أبرمتها المؤسسة مع مختلف الجهات.

واطلع المجلس على ما تم تنفيذه من الأعمال التي أقرت خلال الاجتماع التاسع، كما استعرضوا جدول أعمال اجتماع المجلس، حيث عرض حمد المحمود مدير المؤسسة على المجلس أعمال المؤسسة وبرامجها وأنشطتها المنفذة بناء على التوجيهات الاستراتيجية التي أقرها المجلس، من خلال عرض كافة التقارير المنجزة من بداية العام الجاري، حيث بلغت عدد ساعات التدريب المنفذة 150 ساعة بمعدل 6 برامج.

كما اطلع المجلس على استبيان الرضا العام لموظفي المؤسسة الذي أطلقته المؤسسة بهدف قياس مدى رضائهم على واقع العمل، تحقيقاً لمتطلبات السعادة التي تهدف المؤسسة إلى تحقيقها، كما اطلع المجلس على أنشطة وبرامج التواصل الداخلي للمؤسسة، وأكد المجلس على ضرورة المتابعة الدائمة لقياس رضا الموظفين والعمل على تحقيق نتائج أفضل، على أن يتم عرض نتائج الاستبيان بشكل سنوي للمجلس.