"اقتصادية الشارقة" تكثف جولاتها الميدانية على الأسواق قبل رمضان

الشارقة 24:

في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الشارقة، وتماشياً مع رسالة الدائرة بتحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة، كثفت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بشهر رمضان الكريم، وذلك لمراقبة وحماية الأسواق والتي تأتي من منطلق الحرص على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها.

جاءت هذه الحملات بالتزامن مع قرب شهر رمضان، وذلك لتأمين الأسواق بالشكل الذي يضمن حماية حقوق المستهلك، باعتبارها إحدى أولويات الدائرة.

حيث تحرص الدائرة على التأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة، بالتقيد بجميع الضوابط والأحكام السارية، وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك ولضمان عدم ترويج وبيع سلع لا تستوفي الشروط والأحكام الخاصة بها، لافتاً إلى أن أعمال الرقابة على الأسواق مستمرة لردع المخالفين.

وصرح سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة، بأن الهدف الأساسي لهذه الحملات والجولات الرقابية هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، وذلك لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة، بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق شهر رمضان، وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار، كما أكد على حرص "اقتصادية الشارقة" على تطبيق أرقى المعايير المتبعة في خدمة المستهلكين، انسجاماً مع قانون حماية المستهلك، وشدد على أن الدائرة ملتزمة بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين.