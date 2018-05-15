أول قطار نقل بضائع بين الصين وبلجيكا يقطع 11 ألف كيلومتر

الشارقة 24 – وام:

وصل أول قطار بضائع يربط بين الصين وبلجيكا إلى ميناء أنتويرب البلجيكي بعد انطلاقه من ميناء "تانغ شان"، قبل 16 يوماً قاطعاً مسافة 11000 كيلومتر.

القطار الذي كلن يحمل 41 حاوية بضائع انطلق من ميناء "تانغ شان" في 26 إبريل الماضي، ويربط الصين مباشرة ببلجيكا، وتمّ الترحيب به رسمياً في ميناء أنتويرب باعتباره جزءاً من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ويتوقع أن يساهم الخط الجديد والسريع في خلق المزيد من الفرص لتطوير العلاقات التجارية بين الصين وبلجيكا.

وذكر "لوك ارنوتس" مدير الشبكة الدولية لميناء أنتويرب أن بلجيكا، عملت طويلاً لتحقيق هذه الخطوة الثمينة التي ستضع بلاده في قلب مبادرة الحزام والطريق الصينية وستساهم في تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.