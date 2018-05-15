المنصوري يبحث مع وفد اقتصادي لبناني أوجه التعاون

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع وفد اقتصادي لبناني رفيع المستوى، برئاسة محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين، وإمكانيات تطويرها خلال المرحلة المقبلة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التأكيد على أهمية تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال ودراسة الفرص الاستثمارية المطروحة في مجالات السياحة والمنتجات الغذائية والمنتجات الصناعية ومشاريع البنى التحتية والعقارات.

عُقد الاجتماع في مقر هيئة الأوراق المالية والسلع بدبي، بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار وعدد من مسؤولي الوزارة، فيما ضم الوفد عدد من رؤساء اتحادات رجال الأعمال ونقابات السياحة والمقاولين وجمعية الصناعيين والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، إضافة إلى سفير لبنان في الدولة.