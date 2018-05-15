"استثمر في الشارقة" يحصد جائزة أفضل وكالة لترويج الاستثمار

الشارقة 24:

فاز مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، للعام الثاني على التوالي، بجائزة أفضل وكالة لترويج الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن الجوائز العالمية لأفضل وكالات الاستثمار التي تقدمها مؤسسة "سايت سيلكشن" الإعلامية، المجلة الرسمية لمجلس إدارة الأصول الصناعية وجمعية الاستثمار الأجنبي المباشر، تقديراً للجهود المتميزة التي يقوم بها المكتب في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

وتعكس جوائز "ماك كونواي"، تصورات وآراء الآلاف من الاستشاريين العالميين في مجال الاستثمار، إضافةً إلى الشركات وخبراء الاستثمار الأجنبي المباشر، حول مدى قدرة وكالات ترويج الاستثمار على تعزيز مكانتها كمورد حيوي وشريك موثوق به بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

وتم اختيار مكتب "استثمر في الشارقة" للفوز بهذه الجائزة المرموقة للعام الثاني على التوالي، بعد أن تمكن من تلبية الشروط المطلوبة، وتجاوز المعايير التي تعتمدها مؤسسة "سايت سيلكشن" الإعلامية، عند اختيارها الفائزين، ليكون المكتب واحداً من وكالتين فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تفوزان بهذه الجائزة، اعترافاً وتقديراً لما حققه من إنجازات متميزة في عام 2018.

وأثبت مكتب "استثمر في الشارقة" تلبيته لكل المعايير التي تتطلبها بالجائزة، خصوصاً الروح المهنية العالية الي يتميز بها فريق عمله، والانسجام التام بين القيادات العليا والموظفين بشكل يومي، فضلاً عن قدرته على الاستجابة للاستفسارات، والمعرفة والتنوع اللغوي لموظفيه، وتسهيل الوصول إلى قواعد البيانات الخاصة بالمواقع وتقديم الحوافز للمستثمرين، إلى جانب توفير المعلومات بسهولة ضمن أطر زمنية معقولة، وتسهيل الوصول إلى المستثمرين الجدد في المنطقة الذين يمكن الاستدلال بآرائهم حول المنطقة.

وصرح محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب "استثمر في الشارقة" بالمناسبة: "يأتي حصولنا على هذه الجائزة بمثابة اعتراف عالمي بالتزام المكتب بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق استراتيجيات مدروسة أهدافها واضحة ومحددة قابلة للقياس والتطوير".

وأضاف: منذ إطلاقه، "قدم استثمر في الشارقة"، جهوداً كبيرة لتعريف المستثمرين والجمهور العالمي بفرص الاستثمار والأعمال التجارية والإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها الإمارة، إضافةً إلى تسليطه الضوء على المكانة الريادية التي تتمتع بها الشارقة في مجال الصناعات التقليدية والتنوع الاقتصادي، وكل هذا يتم بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائنا من الدوائر والهيئات الحكومية المعنية في الإمارة.

وأكد المشرخ: "يشكل حصولنا على هذه الجائزة المرموقة حافزاً لمواصلة العمل والسير قدماً في سبيل تحقيق أهدافنا الرامية، لتعزيز مكانة الشارقة على خريطة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأكثر جاذبية في العالم، كما تضيف هذه الجائزة، التي تحظى باحترام كبير، الكثير إلى رصيد المكتب الحافل بالإنجازات، لاسيما وأننا تمكنا من الحصول على هذا التقدير والاعتراف الدولي للسنة الثانية على التوالي، كواحد من أفضل وكالات الاستثمار في العالم".