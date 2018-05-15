"سياحة الشارقة" تترأس وفد الإمارة بمعرض "بورصة الصين"

الشارقة 24:

في إطار الجهود المستمرة لزيادة التدفق السياحي إلى إمارة الشارقة، لتصل إلى 10 ملايين سائح بحلول عام 2021، تترأس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة" وفداً رفيع المستوى من الإمارة، يضم نخبة من الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في "معرض بورصة الصين الدولي للسياحة والسفر 2018"، الذي تنطلق أعماله في الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري في العاصمة الصينية شانغهاي، وتلعب السوق الصينية دوراً مهماً في تطوير القطاع السياحي في دولة الإمارات، حيث وصل عدد النزلاء الصينيين في المنشآت الفندقية بالإمارة خلال العام 2017 إلى 120,356 زائراً.

ويضم وفد الإمارة المشارك في المعرض، ممثلين عن 8 جهات، والتي تشمل وكالة مطار الشارقة للسفريات "ساتا"، والعربية للطيران، وشركة مقر العالم للسفريات، وجولدن توليب للشقق الفندقية، وهيلتون الشارقة، وفندق رمادا الشارقة، ومنتجع شيراتون الشارقة، ومجلة تراف تالك الشرق الأوسط.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، أن "معرض بورصة الصين الدولي للسياحة والسفر 2018"، يلعب دوراً استراتيجياً مهماً في تعزيز المبادرات السياحية للإمارة، والرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مثالية للسياحة العائلية، وتتطلع الهيئة إلى زيادة التدفقات السياحية الصينية إلى 200 ألف نزيل للمنشآت الفندقية بحلول عام 2021، مضيفاً أن: مشاركتنا في المعرض تمثّل إحدى أهم استراتيجياتنا لتحقيق الهدف المرجو، باستقطاب المزيد من الزوار الصينين، ونعمل بشكل متواصل على توظيف كافة الإمكانات والتسهيلات للترويج لإمارة الشارقة سياحياً، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

وأردف المدفع: "يشكّل قرار دولة الإمارات بمنح تأشيرات الدخول من مطارات الدولة لكافة زوار جمهورية الصين، دفعة قوية لدعم جهود الهيئة، بترسيخ مكانة الشارقة كإحدى أفضل الوجهات السياحية والتجارية، ويعدّ المعرض منصة مثالية لخلق المزيد من الفرص الرامية إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز نمو أعداد السياح الصينين الوافدين إلى الشارقة، ونحن على ثقة بأننا سنحقق رؤيتنا الرامية إلى زيادة عدد التدفقات من السوق الصينية إلى الشارقة، وسنوظّف كافة الإمكانات لجعل تجربة الزائر الصيني مميّزة وفريدة."

وكشفت الدراسات بأن جيل ما بعد الثمانينات في الصين مهتم بشكل كبير بالسياحة التراثية والثقافية، ما يجعل إمارة الشارقة الخيار المفضّل للزائر الصيني، وذلك لِما تتمع به من مقومات سياحية تاريخية وثقافية وتراثية غنية، تثري تجربة السائح، ويساهم المعرض بترسيخ مكانة إمارة الشارقة كإحدى أفضل الوجهات السياحية والتجارية، التي تترجم الرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتسعى الهيئة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى التعريف بالبوابة الإلكترونية السياحية الجديدة، "www.visitsharjah.com"، بهدف الترويج لمختلف الفعاليات السياحية المقامة والخدمات التي توفرها الإمارة لزوارها، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية.

وستقوم الهيئة بتسليط الضوء على المشاريع السياحية والفندقية التي تستكمل حالياً، مثل مشروع طريق خورفكان الجديد، و"واحة البداير" الترفيهي، ومشروع "كلباء للسياحة البيئية"، و"نزل الرفراف السياحي"، و"فندق البيت"، وفندق "نوفوتيل إكسبو الشارقة"، ومنتجع "أنانتارا الشارقة"، و"فندق بولمان"، و"نزل صخرة الأحفور" في مليحة، و"دبل تري باي هيلتون" الشارقة، مع فندقين آخرين بإدارة توليب، ورمادا، ومنتجع صحراوي في منطقة مهذب، والذي يتميز بمرافقه العصرية ويضم فيلات خاصة بالإضافة إلى مسابح خاصة بكل وحدة.

ولتسليط الضوء على أحدث المشاريع السياحية بالإمارة، فقد تم إطلاق الغرفة الماطرة، التي صممت من قبل مؤسسة الشارقة للفنون.