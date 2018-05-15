5 مليارات درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة في الربع الأول

الشارقة 24:

كشفت دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة عن تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة للربع الأول من هذا العام، حيث بلغ حجم التداولات العقارية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 نحو 4.9 مليار درهم، شهدتها 118 منطقة في الإمارة، وبواقع 1003 صفقات عقارية وبإجمالي مساحة بلغ 22 مليون قدم مربع.

وقال سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، إنه يمكن وصف حالة الحركة العقارية في الشارقة خلال الربع الأول من العام 2018 بالثبات، نظراً لاستمرار ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري لما يتمتع به من متانة واستقرار، يرفده في ذلك حجم الاستثمارات التي دخلت السوق مع بداية هذا العام، حيث تم الإعلان عن مشروع جزيرة مريم في شراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشركة ايجل هيلز.

وذكر مدير عام دائرة التسجيل العقاري، أن مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى لنشاطها في الإمارة ودخول شركات جديدة في السوق من شأنه تعزيز الحركة العقارية، مضيفاً إن قرار إلغاء شرط الإقامة المسبقة عند تسجيل حق التملك للجنسيات العربية، وحق الانتفاع لكافة الجنسيات في الوحدات العقارية في المشاريع التطويرية المعتمدة من حكومة الشارقة، انعكس بشكل إيجابي في حركة الاستثمار العقاري وبدأ في خلق فرص نوعية لشريحة جديدة من المستثمرين كانت تطمح إلى الاستثمار في الشارقة سابقاً.

وتفصيلاً قال الشامسي إن حجم التداولات العقارية بحسب فروع الدائرة توزع إلى 4.7 مليار درهم في الفرع الرئيسي بمدينة الشارقة، بينما شهد فرع الذيد تداولات بقيمة 70 مليون درهم، وفرع كلباء تداولات بقيمة 48.6 مليون درهم، وقريباً منه بلغت تداولات فرع مدينة خورفكان على 48.5 مليون درهم، لافتاً إلى أن شهر فبراير تصدر الأشهر الثلاثة الأولى من حيث إجمالي التداولات بقيمة 1.8 مليار درهم.

تفصيل المعاملات

وعلى صعيد إجمالي المعاملات بأنواعها المختلفة، فقد ارتفع عدد المعاملات في الربع الأول من عام 2018 إلى 13,870 معاملة، وبارتفاع نسبته 0.5% مقارنة بـ 13803 معاملة في الربع الأول 2017.

حيث ارتفعت معاملات سندات الملكية إلى 3,949 معاملة وبنسبة ارتفاع بلغت 16%، وعلى ذات المنوال ارتفعت معاملات الرهن إلى 861 معاملة وبنسبة ارتفاع بلغت 13.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

وبالمقابل انخفضت وبنسب متفاوتة كل من معاملات التثمين العقاري التي بلغت 287 معاملة ومعاملات شهادة الإفادة عن الأملاك، والتي بلغت 8527 معاملة ومعاملات عقد البيع المبدئي بواقع 246 معاملة.

معاملات سندات الملكية

وبمقارنة معاملات سندات الملكية للربع الأول من عام 2018، والبالغة 3949 معاملة، حسب الأفرع، فقد تصدر الفرع الرئيسي في هذه المعاملات بإجمالي 3272 معاملة، وتوزع الباقي إلى 267 معاملة في فرع كلباء، و223 معاملة في فرع خورفكان، و187 معاملة في فرع الذيد.

معاملات البيع حسب المناطق

ولفت مدير عام دائرة التسجيل العقاري إلى أن 76 منطقة في مدينة الشارقة شهدت 895 معاملة بيع، تصدرتها المناطق التجارية في الخان والنهدة والمجاز 3، وفي المناطق السكنية تصدرت مناطق الطي، حوشي، والغافية معاملات البيع، فيما تركزت في المناطق الصناعية في الصجعة، وعرقوب والصجعة، وأما في المنطقة الوسطى، فقد شهدت 26 معاملة تصدرتها المدام الصناعية، بينما شهدت خورفكان ودبا الحصن 34 معاملة بيع في 13 منطقة تصدرتها منطقة الحراي التجارية، وشهدت مدينة كلباء 48 معاملة بيع في 12 منطقة استحوذت منها المنطقة الصناعية على أغلب المعاملات.

المعاملات السكنية تتصدر

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد بلغت المعاملات السكنية 693 معاملة والمعاملات التجارية 183 معاملة فيما بلغت الصناعية 106 معاملات والزراعية 21 معاملة، حيث تصدرت العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث عدد التداول وبنسبة 69%، تلتها العقارات التجارية بنسبة 18.5% ثم العقارات الصناعية بنسبة 10.5، انتهاء بالعقارات الزراعية التي لم تتجاوز 2%.

وبحسب نوع التداول، فقد جاءت الأراضي الصناعية الفضاء "غير المبنية" في صدارة التداولات من حيث المساحة الإجمالية بواقع 9.2 مليون قدم مربع، وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 329 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 170 عقاراً ثم الأراضي التجارية الفضاء بإجمالي 117 عقاراً، ثم الأراضي المبنية السكنية بواقع 113 عقاراً.

مستثمرون من 25 جنسية

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 25 جنسية في الشارقة خلال الربع الأول حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 4.6 مليار درهم تداولوا 3609 عقار، فيما تداول مواطني الدول الأخرى 329 عقار بحجم استثمار بلغ 704 مليون درهم.