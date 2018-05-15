"تنفيذية تحكيم" تعتمد إشراك "خريجي الدبلوم" بحضور "القضايا"

الشارقة 24:

عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" الأحد 13 مايو 2018، اجتماعها ربع السنوي، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز الكائن في مركز إكسبو الشارقة، برئاسة سعادة عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية للمركز، وحضور الأستاذ أحمد العجلة مدير المركز، وأعضاء اللجنة التنفيذية.

واستهلت اللجنة اجتماعها باعتماد محضر اجتماعها السابق، وبعدها قام الأعضاء بمناقشة ما أنجزه المركز على أرض الواقع، من خلال الزيارات والأنشطة والاتفاقيات التي قام بها في السابق لتطوير الأنظمة المعمول بها، فضلاً عن اطلاعه على مقترح لإنشاء مجلس الشباب للتحكيم التجاري، والخطط المستقبلية التطويرية للارتقاء بالمركز، إضافة إلى دراسة مقترح إشراك الخريجين من منتسبي دبلوم التحكيم بحضور القضايا التحكيمية، والاطلاع على آخر المستجدات وتقرير عمل المركز خلال الـ 3 شهور الماضية.

وأكد عبد الله دعيفس أن اجتماعات اللجنة تعقد بشكل دوري، وذلك لبحث المستجدات القائمة على جميع الأصعدة، سواء في الخطة التشغيلية أو الخطط الحالية، الجاري تنفيذها أو المستقبلية، لاتخاذ القرارات المناسبة فيها بحسب الإجراءات، والقواعد الموضوعة والمتبعة في المركز.

وأضاف دعيفس أن اللجنة التنفيذية، وافقت على مقترح إشراك الخريجين من منتسبي دبلوم التحكيم، بحضور القضايا التحكيمية ضمن أجواء الممارسة الفعلية، بهدف إكسابهم المهارات والخبرات العملية التي تعزز من فرصهم الوظيفية، ضمن سوق العمل.

وثمن دعيفس الإنجاز الذي حققه مركز تحكيم، من خلال إبرام مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط مع "محكمة التحكيم الدولية"، التابعة لغرفة التجارة الدولية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المتبادل في مجال التحكيم التجاري، إلى جانب تعزيز العمل المشترك المرتبط بقواعد وممارسات التحكيم الدولية بما يخدم مصلحة وأهداف الطرفين، إضافة إلى إبرام اتفاقية أخرى مع "معهد تشارترد للمحكمين"، تهدف إلى عقد وتنظيم ورش تدريبية متخصصة مشتركة.

وخلال الاجتماع استعرض الأستاذ أحمد العجلة، مدير المركز، ما تم إنجازه منذ بداية العام الجاري، عن طريق المشاركة في الملتقيات الدولية المتخصصة في التحكيم، كالمؤتمر "السنوي الثالث للتحكيم الدولي والقمة التنظيمية والامتثال"، الذي عقد في الهند والذي تضمن إقامة حفل عشاء على هامش الفعالية، لعدد من المحكمين والمحامين والمختصين في سبيل تعزيز العلاقات والشراكات المستقبلية الخاصة بالمركز، كما تضمنت الزيارة عقد اجتماع تشاوري مع الشركة المنظمة للمؤتمر، حول إمكانية التعاون المستقبلي في مجال تنظيم الفعاليات القانونية في الدولة.

ونوه العجلة إلى مشاركة المركز في فعاليات أسبوع باريس للتحكيم، الذي تنظمه محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وما تضمنه من عقد اجتماعات مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، في سبيل تعزيز علاقات المركز مع مختلف الجهات المشاركة، إلى جانب الاطلاع على آخر مستجدات التحكيم التجاري الدولي.

كما اطلعت اللجنة على مقترح لإنشاء مجلس "شباب التحكيم التجاري"، ومتطلبات وإجراءات استكمال هذا المقترح، واعتماده من الجهات المختصة، بهدف نشر ثقافة التحكيم وتأسيس جيل وطني من المحكمين الشباب، من خلال عرض تقديمي قدمته الأستاذة حمده البلوشي، مدير القضايا بمركز تحكيم، عن أهدافه وأهميته ورؤيته المستقبلية، التي تصب في صالح إمارة الشارقة، وتتوافق مع توجهات الدولة بإنشاء مجالس شبابية تساهم في تعزيز القرارات، للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي والدولي.