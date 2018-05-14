الأخضر يغطي بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية" و"الأردنية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة، الإثنين، باستثناء السوق الكويتية والسوق الأردنية، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.45% لتقفل عند مستوى 2905.03 نقطة وسط تباين أداء القطاعات. كما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.59% لتقفل عند مستوى 8070.69 نقطة. وفي المقابل سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.54% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4764.52 نقطة. فيما ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1272.07 نقطة. وارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.07% في ظل أداء إيجابي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4689.66 نقطة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1234.14 نقطة.

سوق دبي تواصل ارتفاعها

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 12.98 نقطة أو ما نسبته 0.45% ليقفل عند مستوى 2905.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 160.6 مليون سهم بقيمة 247 مليون درهم نفذت من خلال 2594 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.77% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.22% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.48% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.81% وصولاً إلى سعر 1.09 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.40% وصولاً إلى سعر 0.760 درهم، في المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.74% وصولاً إلى سعر 1.42 درهم تلاه سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.96% وصولاً إلى سعر 10.00 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 97.5 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 51.2 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 45 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 24.7 مليون درهم.

ارتفاع في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8070.69 نقطة رابحاً بواقع 47.68 نقطة أو ما نسبته 0.59%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 237.3 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 97 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 82 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع إدارة وتطوير العقارات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.20% تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.00%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.69% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.63%.

وسجل سعر سهم جبسكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.08% وصولاً إلى سعر 14.90 ريال تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 8.77% وصولاً إلى سعر 24.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعات كهربائية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.10% وصولاً إلى سعر 22.70 ريال تلاه سهم إكسترا بنسبة 4.17% وصولاً إلى سعر 70.60 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 63.8 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 26.9 مليون سهم. واحتل سهم الراجحي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 459.7 مليون ريال.

محصلة خضراء في السوق البحرينية

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم ترأسه قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1272.07 نقطة رابحاً بواقع 0.98 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.7 مليون سهم بقيمة 614.6 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.50 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع التأمين بواقع 49.84 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.61 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.440 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 0.095 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 2.75% وصولاً إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم شركة البحرين الإسلامي بواقع 1.54% وصولاً إلى سعر 0.128 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 611 ألف سهم.

السوق الكويتية تستمر في تراجعها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 25.75 نقطة أو ما نسبته 0.54% ليقفل عند مستوى 4764.52 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.8 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 818 صفقة.

وسجل سعر سهم مشاريع نسبة ارتفاع بواقع 2.04% وصولاً إلى سعر 250 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة تراجع بواقع 1.90% وصولاً إلى سعر 103 فلوس تلاه سهم خليج ب بنسبة 1.57% وصولاً إلى سعر 250 فلساً. واحتل سهم صناعات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3 ملايين سهم تلاه سهم وطني بواقع 2.1 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 745.7 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من كافة قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.1 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 4689.66 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 3 ملايين ريال نفذت من خلال 771 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.35% تلاه الصناعة بنسبة 0.14% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.368 ريال تلاه سهم المها للسيراميك بواقع 3.91% وصولاً إلى سعر 0.239 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة تراجع بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 0.078 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.76 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 5.70 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 653 ألف ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 644.2 ألف ريال.





قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.04% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2134.14 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون دينار نفذت من خلال 2256 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.38%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.44% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29%.