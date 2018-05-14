المزروعي يبحث التعاون مع وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة في مقر وزارة الاقتصاد والصناعة والتنافسية الإسبانية بمدريد، ماريسا بونثيلا غارسيا وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية، وذلك خلال زيارة معاليه إلى المملكة الإسبانية.

تناول اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وقضايا التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، لا سيما في مجال الطاقة واستخداماتها وسبل تنميتها وتطويرها، بما يسهم في تعميق وتوسيع التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشادت معالي وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية بما تشهده دولة الإمارات من تطورات على كافة الأصعدة، مؤكدة حرص بلادها على تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات وتنميتها ودعم كافة المشاريع المشتركة بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.