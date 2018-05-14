الشارقة تستضيف "أسبوع الصين للتجارة" ديسمبر المقبل

الشارقة 24:

كشف مركز إكسبو الشارقة عن استضافة إمارة الشارقة فعاليات الدورة السادسة لمعرض "أسبوع الصين للتجارة 2018"، خلال الفترة 12-14 ديسمبر المقبل، التي ستشهد مشاركة أكثر من 300 جهة ستعرض ما يزيد على 1000 مُنتج صيني عالي الجودة.

وأعلن "إكسبو الشارقة" أن استضافته هذا الحدث الضخم، الذي سيُقام تحت مظلته للمرة الأولى على مدار 3 أيام، جاءت بموجب اتفاقية تم إبرامها الإثنين، مع مجموعة "أم آي إي" الصينية للفعاليات والمؤتمرات المنظمة لهذا الحدث الرائد والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

ومن المقرر أن يشغل "أسبوع الصين للتجارة" بنسخته الجديدة مساحة 8 آلاف متر مربع، وأن يستضيف كبرى شركات التصنيع الصينية من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطع غيار السيارات والأثاث والديكورات الداخلية والآلات الصناعية، والسلع الاستهلاكية مثل الإلكترونيات وغيرها من المنتجات الصينية ذات التقنية العالية والصناعة المبتكرة وبأسعار تنافسية.

وسينصب تركيز "أسبوع الصين للتجارة" على منتجات وخدمات "ما بعد البيع"، المرتبطة بصيانة السيارات والإلكترونيات ومنتجات حماية البيئة وتوفير الطاقة وآلات تشخيص الأعطال الميكانيكية، ومعدات إصلاح الإطارات وآلات غسيل المركبات والعناية بها.

وبهذا الصدد، قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: "استضافة الشارقة "أسبوع الصين للتجارة"، يؤكد على الشراكة التجارية الوثيقة بين الإمارات والصين ومن شأنه أن يُعزز العلاقات التجارية بين البلدين، ويمهد لقيام مزيد من الشراكات بين مجتمع الأعمال المحلي ونظيره الصيني ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، معرباً عن ثقته بأن المعرض سيُشكل محطة بارزة لقطاع السيارات على وجه الخصوص، وذلك في ضوء التقديرات بوصول إيرادات "إكسسوارات" ما بعد البيع إلى نحو 15 مليار دولار بحلول عام 2021، بالإضافة إلى إعلان عدد متزايد من الشركات التي تُقدم "خدمات ما بعد البيع" المتخصصة بالسيارات عزمها إنشاء مرافق تصنيعية لها في الدولة والمنطقة.

وأضاف المدفع: تأتي استضافة مركز إكسبو الشارقة لمعرض "أسبوع الصين للتجارة" في وقت يشهد السوق المحلي نمواً في الطلب على قطع الغيار والإكسسوارات في ظل ارتفاع نسبة مالكي السيارات في دولة الإمارات، التي تُعدّ أيضاً مركزاً لإعادة التصدير، حيث يجد ما يتراوح بين 60-70% من مختلف قطع غيار السيارات المستوردة طريقه إلى أسواق الدول المجاورة في المنطقة انطلاقاً من الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض لا يوفر للعارضين إمكانية الوصول إلى سوق محلية عالية النمو فحسب، وإنما يتيح لهم كذلك استكشاف الفرص الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل.