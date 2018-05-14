"حرة الحمرية" تكرم كبرى شركات النفط والغاز العاملة فيها

الشارقة 24:

كرمت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، كبرى الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وكبار المستثمرين لديها في قطاع الطاقة، وذلك خلال ملتقى خاص أقيم في المقر الرئيسي للهيئة، بالتعاون مع شركة الخليج للنشر.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى ترجمة لاستراتيجية الهيئة التي ترتكز على التقدير والدعم الدائم للمستثمرين العاملين لديها، إذ أعلن خلاله عن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وشركة الخليج للنشر، وهي إحدى كبريات الشركات الإعلامية المستقلة في العالم، التي تخدم صناعة الطاقة العالمية، والمستثمرين العاملين في قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز، لتسليط الضوء على شركاتهم ومنتجاتها وتعزيز مكانتها والتعريف بخدماتها على مستوى العالم.

وقد أعرب سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عن سعادته بتكريم كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز في المنطقة، والتي يتجاوز عددها 1500 شركة تعمل في هذا القطاع في حرة الحمرية، منوهاً بأن هذا التكريم هو ترجمة لدعمنا المتواصل لكافة مستثمرينا، من خلال ربطهم مع واحدة من أكبر شركات النشر العالمية المستقلة، التي تخدم صناعة الطاقة العالمية مع محتوى عالي الجودة، للتعريف بهم وعرض منتجاتهم وخدماتهم على المستوى العالمي.

وستعمل شركة الخليج للنشر على تدعيم المعرفة بالمنطقة الحرة بالحمرية، وزيادة الاهتمام بها وبأعمالها، من خلال جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية لها في مجال الطاقة.

كما ستقوم شركة الخليج بنشر وتوزيع تقرير خاص عن المنطقة الحرة في الحمرية، في سبتمبر 2018، يستعرض مكانتها في قطاعات البتروكيماويات، ووحدات التخزين والنفط والغاز، وسيتم توزيع هذا التقرير مع مطبوعات الشركة ومجلاتها الرائدة والمتخصصة على مدار العام.