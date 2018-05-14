حميد الظاهري: القيادة الرشيدة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية

الشارقة 24:

أكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، ومجموعة الشركات التابعة لها في تصريح حول قرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة القيمة المضافة للمعارض والمؤتمرات، أنه ليس بخفي على أحد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم مختلف المؤسسات الوطنية، واتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأضاف في تصريح حول قرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة القيمة المضافة للمعارض والمؤتمرات، أنه سيسهم في تعزيز تنافسية الدولة وقدرتها على استقطاب المعارض، والمؤتمرات الدولية المتخصصة، وذلك من خلال تقليل التكلفة المترتبة على منظمي المعارض والاتحادات الدولية من جهة، وتمكين الاتحادات المحلية من التقدم للمزيد من عطاءات استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى.

واعتبر أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تتمتع ببنية تحتية متطورة، إضافة إلى انفتاحها على مختلف دول العالم، وباتت في مقدمة الدول التي ترسم ملامح قطاع سياحة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي لم يكن ممكناً لولا الدعم الكبير الذي لمسناه من القيادة الرشيدة، والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

وختم بتوجيه الدعوة لكافة الشركاء في القطاعين العام والخاص، من منظمي الفعاليات والاتحادات المتخصصة، للتوظيف الأمثل لمثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تدعم مسيرة أعمالهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تطوير المعارض والمؤتمرات القائمة حالياً، والسعي لاستقطاب وإقامة الفعاليات الجديدة.